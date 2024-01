Musica ovunque con CUFFIE URBANISTA in offerta su Amazon

Hai la necessità di ascoltare musica anche quando sei fuori casa, e non disponi del tuo sistema Hi-Fi di casa? Amazon ti viene in aiuto proponendoti nella fattispecie le cuffie Urbanista Miami in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo sconto del 34% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Urbanista.

Cuffie Urbanista: il meglio per le tue orecchie

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il modello si presenta rispettivamente nelle colorazioni Midnight, Perla Bianca, Rosso Rubino e Verde Acqua, in modo tale da venire incontro ai gusti personali di ognuno. Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti e soddisfacenti risiede sicuramente nella cancellazione dei rumori, che ti garantirà un audio davvero nitido e chiaro, riuscendo ad eliminare selettivamente tutti i rumori ambientali, soprattutto quando ti trovi all’interno di ambienti particolarmente rumorosi come le stazioni dei treni o gli aeroporti.

Le cuffie sono caratterizzata da una comodità davvero estrema e senza pari, grazie soprattutto alla presenza della cerniera regolabile, oltre al cuscinetto in pelle che dona il massimo comfort per le tue orecchie.

Davvero sensazionale anche l’autonomia, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di avere fino a 50 ore di riproduzione musicale, senza la necessità di doverti portare dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo la custodia solida, che presenta sulla superficie un cavo di ricarica, e permette di trasportarla efficacemente all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio. Sulle cuffie trovi inoltre un pulsante multifunzione, grazie al quale hai la possibilità di collegare il volume, mettere in pausa o eventualmente portare all’attivazione dell’assistente vocale.

Le cuffie sono inoltre compatibili con entrambi i sistemi operativi mobile, vale a dire rispettivamente iOS e Android, in modo tale da venire incontro a tutti gli utenti.

In definitiva a poco meno di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori cuffie Bluetooth attualmente presenti sul mercato, con cui potrai godere al massimo di ogni contenuto sonoro, dalla tua musica preferita ai film e serie TV in streaming: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare queste cuffie Urbanista Miami in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.