Musica ovunque con la CASSA BLUETOOTH in offerta su Amazon

Quando siamo in giro, per vacanza o per altro, sentiamo spesso la necessità di godere di buona musica grazie all’utilizzo di altoparlanti esterni, dal momento che il comparto audio dei nostri smartphone non è sufficiente a supplire in questi casi. Gli altoparlanti sono però spesso ingombranti e difficili da trasportare, e non sono quindi la soluzione più efficiente. Proprio sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti la cassa Bluetooth in offerta all’incredibile prezzo di soli 42 euro, a cui è possibile aggiungere un coupon di Amazon che ti permette di avere uno sconto ulteriore del 50% rispetto all’originale prezzo di listino.

Cassa Bluetooth: perfetta per i tuoi party

Una delle caratteristiche senz’altro più interessanti di questa cassa Bluetooth consiste nella possibilità di collegarla in coppia ad un’altra classa Bluetooth identica, in modo da amplificare ulteriormente il sound del tuo dispositivo, e godere quindi di un audio ancor più coinvolgente e profondo. Basterà in questo caso premere il pulsante “DSP” a livello di entrambe le casse Bluetooth per sincronizzarle in men che non si dica.

Anche la connettività è un lato davvero eccellente di questa cassa, dal momento che è compatibile con ogni dispositivo con connettività Bluetooth: puoi collegare smartphone, tablet, notebook e quant’altro che desideri senza alcun tipo di problema.

Molto apprezzata in questo caso la certificazione IPX7 di impermeabilità, che ti permette di portare la cassa Bluetooth praticamente ovunque, anche in piscina o al mare, senza il rischio che non funzioni più a causa degli schizzi d’acqua che potrebbero eventualmente raggiungerla, a differenza di tanti altri modelli concorrenti. La cassa è inoltre dotata di luci fredde RGB che lampeggiano a ritmo della tua musica, in modo da ricreare la giusta atmosfera per una festa in spiaggia o perfino a casa tua.

In definitiva, a poco più di 20 euro hai la possibilità di assicurarti un altoparlante portatile facile da usare e soprattutto comodo da trasportare ovunque, per portare la tua musica dove preferisci: ecco perchè ti suggeriamo caldamente di acquistare questa cassa Bluetooth in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

