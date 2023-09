Musica ovunque con l'altoparlante BUGANI in offerta su Amazon

Quando ci spostiamo per una vacanza, sentiamo spesso la necessità di avere con noi una cassa potente, grazie al quale poterci rilassare a suon dei nostri brani musicali preferiti, riprodotti direttamente dal nostro smartphone o dal tablet. È proprio sulla base di questo bisogno che Amazon ha recentemente pensato di proporti l’altoparlante Bugani Bluetooth in offerta all’incredibile prezzo di soli 105 euro: in questo caso hai la possibilità di applicare un coupon del 50%, che ti permetterà di pagarlo solo 52.50 euro, con un considerevole risparmio rispetto al prezzo di listino originariamente proposto da Bugani.

Altoparlante Bugani: la tua musica ovunque

Una delle caratteristiche più interessanti di questa cassa Bluetooth risiede senz’altro nella sua autonomia: essa può infatti arrivare fino a 24 ore totali di riproduzione continua senza mai spegnersi, e non avrai quindi la preoccupazione di doverla ricaricare in continuazione quando ti ritrovi in vacanza.

La connettività Bluetooth è poi un altro dei punti forti di questo altoparlante: puoi praticamente collegarla in maniera istantanea a qualsiasi tuo dispositivo portatile, che sia uno smartphone, un tablet o il tuo notebook portatile, per cominciare a riprodurre i tuoi brani preferiti dalle principali app di streaming musicale, come per esempio Spotify e Apple Music.

La sua cassa garantisce un audio davvero profondo e coinvolgente, con dei bassi potenti e degli alti assolutamente equilibrati e chiari. Anche nel caso di volumi altissimi, dunque, non riscontrerai nessuna distorsione nel suono.

Se sei in una località di mare non devi nemmeno preoccuparti dell’acqua: questo altoparlante Bluetooth gode infatti della certificazione di impermeabilità IPX6, e sarai protetto sia che tu trovi in spiaggia, sia in piscina. Grazie al suo design e al manico superiore, puoi portarlo facilmente dovunque vai, in modo assolutamente comodo e intuitivo.

Hai perfino la possibilità assurda di collegare due casse Bugani bluetooth tra di loro, in modo tale da avere uno stereo da ben 60 W di potenza a due canali, e far sentire la tua musica anche a decine e decine di metri di distanza.

In sostanza, a poco più di 50 euro hai la possibilità di portarti a casa una cassa Bluetooth davvero potente, da portarti in totale comodità in vacanza così da goderne con i tuoi amici: ecco solo alcuni dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare l’altoparlante Bugani in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe improvvisamente terminare da un momento all’altro.

