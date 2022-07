Musica ovunque con questa cassa JBL GO 3 in super sconto

Sei alla ricerca di una cassa Bluetooth economica ma anche superlativa? Allora non perdere lo sconto ora in corso su Amazon che ti permette di far diventare tua una JBL Go 3 a prezzo speciale.

Con un ribasso del 25%, apri la pagina e spendi appena 29,99€ perché credimi, non ti fa pentire un singolo secondo della tua scelta. Potente e ultra portatile, è il tuo sogno che si avvera.

Delle spedizioni non ti preoccupare, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

JBL Go 3: la cassa Bluetooth che ti fa rimanere a bocca aperta

Grazie all’occhiello in corda integrato, questa cassa Bluetooth è perfetta da avere sempre in giro. La agganci all’ombrellone, allo zaino o a qualunque altro posto per metterla in sicurezza. Anche se ti devo dire che ne hai poco bisogno visto che è completamente impermeabile e non teme né acqua né umidità.

Con il suo impianto audio suona una bomba, caratteristica su cui non c’erano dubbi dal momento che si tratta di un prodotto JBL. Volume alto e dettagli al massimo per riprodurre i tuoi brani preferiti alla perfezione.

Non solo la controlli mediante lo smartphone ma se vuoi hai anche i tasti fisici a disposizione per non dover tirare il primo sempre fuori.

In merito alla batteria cosa ti posso dire? Con appena una carica hai a disposizione ben 5 ore di autonomia piene quindi non puoi lamentarti affatto.

Cosa ne pensi? Io sento proprio aria di affare. Collegati ora su Amazon e acquista la tua JBL Go 3 con uno sconto del 25%. La paghi appena 29,99€ e non hai dubbi in merito. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

