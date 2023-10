Musica ovunque con speaker Bluetooth JBL in offerta

Spesso e volentieri quando siamo in vacanza, magari al mare in spiaggia, sentiamo la necessità di ascoltare musica con i nostri amici per animare la serata. L’altoparlante dei nostri smartphone non è sempre sufficiente a soddisfare questo bisogno, dal momento che il volume è generalmente basso, soprattutto nel caso in cui venga utilizzato in luoghi affollati e rumorosi. Alla luce di questo bisogno, Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 76 euro, con un ottimo sconto del 30% rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dalla compagnia produttrice, JBL.

Speaker Bluetooth JBL: un suono eccezionale

Grazie alla tecnologia JBL Original Pro Sound hai la possibilità di riprodurre la tua musica preferita dovunque vuoi, all’interno di qualsiasi contesto, con un suono nitido e chiaro. L’autonomia in questo caso è davvero eccezionale, dal momento che con una singola ricarica la batteria permette fino a 10 ore totali di riproduzione musicale, permettendoti di fare tranquillamente una giornata intera senza nemmeno avere la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili. Grazie al suo peso estremamente leggero poi, è il compagno perfetto nel caso in cui tu debba trasportarlo, potendolo inserire senza problemi all’interno di uno zainetto o di una borsa da viaggio.

Uno dei punti di forza di questo speaker Bluetooth risiede senz’ombra di dubbio nella sua certificazione di impermeabilità IPX7, che ti permette di portarlo ovunque, sia al mare o in piscina, senza avere la minima preoccupazione che possa bagnarsi o andare incontro a malfunzionamenti di ogni tipo.

Grazie alla connettività Bluetooth, poi, puoi collegare fino a 2 smartphone o tablet in base alle tue personali preferenze, così da selezionare comodamente da essi i tuoi brani preferiti da riprodurre e da godere con amici e famigliari.

Insomma, a nemmeno 80 euro hai la possibilità di portarti a cassa uno speaker davvero eccezionale, che potrai utilizzare sia all’interno dell’ambiente domestico che all’aperto, magari in spiaggia con amici: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo speaker Bluetooth JBL Flip Essential 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte potrebbero dunque terminare da un momento all’altro.

