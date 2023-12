Musica ovunque con SPEAKER JBL FLIP 6 in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di portare con noi la nostra musica preferita da condividere anche con amici e famigliari quando siamo in vacanza. Non sempre gli altoparlanti dei nostri smartphone si rivelano sufficientemente potenti, soprattutto nel caso in cui ci ritroviamo in un ambiente aperto e rumoroso. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti lo speaker JBL Flip 6 in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto del 40% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caos JBL.

JBL Flip 6: il suono migliore di sempre

Nel caso dell’offerta proposta di Amazon parliamo del modello in colorazione Blu, che ben si presta ad ogni tipologia di ambiente possibile. In questo caso avrai a disposizione un potentissimo sistema di altoparlanti a due vie, che ti permetterà di diffondere la tua musica ovunque ti trovi, riuscendo a trasmettere un suono davvero coinvolgente e profondo.

La connettività poi è senz’altro la parola chiave alla base di questo speaker, grazie alla connessione Bluetooth che permette di collegarlo senza problemi ad ogni tipo di dispositivo che la supporta, spaziando dagli smartphone al tablet, fino ad arrivare ai notebook portatili, con una connessione davvero rapida e intuitiva. È proprio la connessione Bluetooth che ti permette tra le altre cose di collegare ben due dispositivi in contemporanea, riuscendo ad amplificare ulteriormente la potenza di trasmissione del suono di questo sensazionale speaker.

Il design ridotto e contenuto di questo speaker ti consente di trasportarlo ovunque all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio. Grazie alla certificazione IP67 è totalmente resistente all’acqua e alla polvere, permettendoti di portarlo senza problemi anche al mare o in piscina.

Davvero sensazionale anche l’autonomia di questo JBL Flip 6, che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di avere fino a 12 ore di riproduzione musicale continua.

In definitiva a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa uno speaker portatile dalle qualità eccellenti, con cui potrai riprodurre la tua musica preferita dovunque ti trovi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo speaker JBL Flip 6 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

