Musica ovunque con SPEAKER JBL in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di portare con noi la nostra musica preferita, soprattutto quando siamo in vacanza al mare. Non sempre però gli altoparlanti dei nostri smartphone sono sufficienti per erogare la giusta potenza, soprattutto nel caso di ambienti particolarmente affollati e rumorosi come le spiagge d’estate. Ecco dunque che a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti lo speaker portatile JBL Charge 5 in offerta al sensazionale prezzo di soli 199 euro, con un ottimo 20% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine da JBL.

Speaker JBL: porta la tua musica in ogni dove

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo speaker portatile, grazie alla connessione Wi-Fi e Bluetooth che ti permette di trasmettere la tua musica ovunque. Avrai quindi la possibilità di collegare qualsiasi tuo dispositivo dotato di connettività Bluetooth, dal tuo smartphone, al tablet, fino ad arrivare al notebook portatile, riuscendo a garantire un’esperienza sonora davvero senza precedenti, e soprattutto senza alcun tipo di interruzione, all’interno di ogni ambiente possibile.

Davvero eccezionale l’autonomia alla base di questo speaker portatile, dal momento che con appena un singolo ciclo di ricarica esso è in grado di garantire fino a 20 ore di riproduzione musicale continua, permettendoti di non portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica. A dirla tutte, questo speaker presenta al suo interno un vero e proprio power bank integrato, che gli consente di coprire una giornata intera senza alcun tipo di problema.

Questo speaker Bluetooth portatile è totalmente compatibile con le principali app di streaming musicale tra cui Apple Music, Spotify, Amazon Music Unlimited, Chromecast e tante altre ancora, riuscendo così a far uso delle tue playlist personalizzate per condividerle con i tuoi amici e famigliari in vacanza o dovunque ti trovi.

Puoi perfino rispondere alle tue chiamate attraverso questo speaker, che all’evenienza interromperà momentaneamente la riproduzione dei tuoi brani musicali.

In definitiva a poco meno di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori speaker Bluetooth attualmente presenti in commercio, con cui potrai godere della tua musica preferita in qualsiasi posto ti troverai, sia aperto che chiuso: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo speaker portatile JBL Charge 5 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.