Musica ovunque con speaker JLB in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di portare ascoltare la nostra musica quando ci troviamo in vacanza, o siamo al mare davanti ad un bel falò con gli amici e famigliari. In queste situazioni il nostro smartphone non è di certo in grado di erogare la giusta potenza, trattandosi di ambienti generalmente ambienti, ed è bene quindi ricorrere agli speaker Bluetooth portatili, che possono essere portati con comodità dovunque. Ecco quindi che in base a questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti lo speaker JBL Flip Essential 2 in offerta al sensazionale prezzo di soli 69 euro, con un ottimo sconto del 37% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Speaker JBL: le tue avventure a suon di musica

Uno dei punti di forza alla base di questo speaker è senz’ombra di dubbio la connettività, grazie alla connessione Bluetooth che permette di collegare in men che non si dica tutti i tuoi dispositivi che supportano questo standard, che possono spaziare dallo smartphone al tablet, fino ad arrivare al notebook portatile, avviando ad esempio alcune delle principali app di streaming musicale come Spotify o Apple Music. C’è perfino la possibilità di collegare due speaker in contemporanea tramite la connessione wireless, in modo da potenziare ulteriormente la portata di entrambi.

Grazie a questa potentissima cassa altoparlante la tua musica arriverà praticamente ovunque, con un suono chiaro e (soprattutto) coinvolgente. Grazie poi alla certificazione IPX7 questo speaker è totalmente resistente alla polvere e all’acqua, motivo per il quale potrai portarlo senza problemi sia in piscina che al mare, senza doverti preoccupare costantemente di proteggerlo da gocce d’acqua.

Davvero strabiliante poi l’autonomia del dispositivo, dal momento che con una singola ricarica riesce a garantirti fino a 10 ore di riproduzione musicale continua.

In definitiva, a nemmeno 70 euro hai la possibilità di portarti a casa un comodissimo speaker, che ti permetterà di ascoltare la musica in totale libertà anche quando ti ritrovi in viaggio o all’aperto: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo speaker JBL Flip Essential 2 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.