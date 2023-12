Musica ovunque con SPEAKER SONY in offerta su Amazon

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ascoltare la nostra musica preferita e condividerla con amici e famigliari, eventualmente quando siamo in vacanza. Non sempre però gli altoparlanti dei nostri smartphone sono sufficientemente potenti da garantire un suono coinvolgente, motivo per il quale è preferibile optare per dei veri e propri speaker portatili. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti lo speaker Sony SRS-XE300 in offerta al sensazionale prezzo di soli 99 euro, con un ottimo sconto del 50% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Sony.

Speaker Sony: musica a portata di zaino

Dato il peso e le dimensioni estremamente contenute, questo speaker è davvero facile e comodissimo da trasportare in giro: puoi infatti inserirlo all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio senza alcun tipo di problema. Molto apprezzata la certificazione IP67, che assicura la resistenza rispettivamente all’acqua e agli urti: potrai dunque portarlo al mare o in piscina senza doverti costantemente preoccupare delle gocce che potrebbero eventualmente cadere in corrispondenza della sua superficie.

Grazie alla tecnologia Eco Cancelling, questo speaker dà la possibilità a due interlocutori di parlarsi a vicenda senza doversi necessariamente interrompere. Oltre a questo, la funzionalità Multipoint Connection permette di collegare due dispositivi in contemporanea, in modo da amplificare ulteriormente il suono.

La connettività è senz’altro la parola chiave alla base di questo fenomenale speaker portatile: grazie alla connessione Bluetooth hai infatti la possibilità di collegare qualsiasi tuo dispositivo dotato del modulo Bluetooth, dallo smartphone al tablet, fino ad arrivare al tuo notebook portatile.

Lo speaker ha perfino un occhio per la sostenibilità, grazie alle componenti interne che sono realizzate in plastica riciclata. Davvero sensazionale anche l’autonomia, grazie alla batteria che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di garantire fino a 24 ore di riproduzione musicale continua, senza la necessità di portarti powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

In definitiva a poco meno di 100 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori speaker attualmente presenti in commercio, con cui potrai condividere la tua musica all’interno di qualsiasi ambiente: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo speaker Sony SRS-XE300 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.