MUSICA per le tue orecchie con cuffie JBL Tune 500 in offerta

Hai voglia di ascoltare la tua musica preferita, magari nel bel mezzo del tuo allenamento fuori casa, quando non disponi del tuo impianto stereo? In questo caso le cuffie sono senz’altro i dispositivi maggiormente consigliati: alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporti le cuffie JBL Tune 500 in offerta al sensazionale prezzo di appena 24 euro, con un ottimo 18% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso JBL.

Cuffie JBL Tune 500: porta la tua musica ovunque

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon parliamo del modello con colorazione Nero, davvero elegante e perfetto per la vita di tutti i giorni. Le cuffie sono caratterizzate da un’altissima qualità sonora, godendo dell’inimitabile suono JBL Pure Mass, che permette di avere il massimo da ogni contenuto sonoro.

Per non parlare dell’ottimo comfort garantito dai cuscinetti auricolari e dall’archetto completamente imbottito, che ti permettono il massimo della comodità anche ore e ore di utilizzo. Dato il peso estremamente leggero e l’archetto ripiegabile puoi portarle in viaggio con te ovunque vai, riponendole all’interno del tuo zainetto o della valigia da viaggio.

Le cuffie presentano inoltre un comodo cavo piatto antigroviglio, grazie al quale potrai utilizzarle immediatamente senza la formazione di fastidiosi grovigli. È presente poi un apposito pulsante che ti permette di interagire con i tuoi assistenti vocali preferiti come Google Now o Siri, permettendo così di utilizzare i comandi vocali per aumentare o diminuire il volume, cambiare canzone e tanto altro ancora senza nemmeno premere un tasto.

Molto apprezzata la presenza del microfono integrato, grazie al quale potrai effettuare tranquillamente le tue chiamate senza dover nemmeno utilizzare il tuo smartphone, restituendo un tono di voce chiaro e nitido al tuo interlocutore.

Ti bastano poco più di 20 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai godere al massimo di ogni contenuto musicale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare queste cuffie JBL Tune 500 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

