MX Master 3S di Logitech ad un prezzo ECCEZIONALE su Amazon

La serie MX Master di Logitech ha da tempo stabilito lo standard di riferimento per i mouse da gaming e anche per il lavoro, grazie a una serie di funzioni utili, tra cui una rotella di scorrimento che ha diverse velocità e una serie di pulsanti programmabili. Possiede anche un sensore da 8.000 DPI e degli interruttori più silenziosi (ma meno tattili). Acquistalo ora su Amazon a soli 97,99 euro.

Puoi usare il software Flow di Logitech per sfruttare le enormi possibilità di personalizzazione del mouse o provare la nuova app Options+ di Logitech. Se stai cercando un mouse che ti aiuti a programmare, modificare video, ritagliare foto o semplicemente lavorare, questo è ciò che fa per te.

Il design non è cambiato affatto, anche se la selezione dei colori è leggermente cambiata, poiché ora troviamo solo il grafite, nero e grigio chiaro. Secondo Logitech, l’MX Master 3S nero sarà disponibile solo presso i rivenditori fisici. Il colore grafite è quasi blando di una sfumatura di grigio come si può immaginare, mentre il grigio chiaro è praticamente bianco e ha un bell’aspetto ma mostra lo sporco più facilmente.

I principali punti di contatto del mouse, il lato sinistro e l’area del tallone, sono tutti realizzati in un lussuoso materiale gommato, estremamente morbido e piacevole per appoggiare la mano. C’è una leggera inclinazione a forma di paletta sul lato sinistro e un punto di appoggio per il pollice (questo è sicuramente un mouse per destrimani) che funge anche da pulsante aggiuntivo configurabile. Approfitta ora dello sconto del 27% + il COUPON del 10% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.