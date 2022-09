MyPos GO: un terminale per i pagamenti elettronici a 19 euro

Adesso che garantire il pagamento elettronico alla propria clientela è diventato un obbligo di legge, dotarsi di un terminale adatto è fondamentale per rispettare le norme. Con myPOS Go puoi avere il tuo POS portatile e leggero a soli 19 euro.

Con un’offerta valida ancora per pochi giorni, puoi ricevere un terminale portatile con carta SIM dati 3G/4G inclusa che ti permetteranno di accettare pagamenti ovunque vorrai. Gli scontrini potrai inviarli in formato telematico via email o SMS direttamente dal dispositivo. Compatibile con tutti i metodi di pagamento, è il POS più comodo che tu possa desiderare.

myPOS Go, come funziona il POS portatile in offerta a 19 euro

Il terminale myPOS Go è facilissimo da installare dato che ti permette di ricevere denaro sul tuo conto aziendale in meno di 3 secondi e senza costi aggiuntivi. Come cliente, ricevi anche una carta aziendale VISA per avere un accesso istantaneo ai fondi ricevuti.

La registrazione è semplice: la effettui online e ti bastano meno di 5 minuti per creare un conto in moneta elettronica con un IBAN dedicato in 14 valute. Con l’applicazione per smartphone tieni d’occhio la tua attività e puoi anche accettare pagamenti in movimento.

Non hai nessun canone mensile da pagare, solo il prezzo forfettario di 19 euro per avere il tuo POS portatile. Funziona in tutta Europa e per qualsiasi problema hai il supporto per telefono, email o chat.

Approfitta dunque dell’occasione e scegli myPOS Go a soli 19 euro: avrai subito il tuo POS portatile e leggero per metterti in regola e accettare pagamenti ovunque tu voglia.

