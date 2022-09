myPOS scontato a 19,90€ e hai subito il tuo POS mobile

Hai bisogno di dotare la tua attività di un pratico POS mobile o di aggiornare la tua attrezzatura con apparecchi moderni e di ultima generazione? Approfitta dell’offerta di myPOS, che ti permette di avere il tuo dispositivo per i pagamenti elettronici portatile a soli 19 euro.

Acquistandolo riceverai subito il tuo POS mobile con cui iniziare ad accettare pagamenti immediati insieme ad un conto aziendale multivaluta gratuito e una carta VISA business compresa nel prezzo. Oltre a tutto questo, avrai accesso ai servizi previsti dal programma.

POS Mobile subito e a 19 euro con myPOS: cosa avrai a questo prezzo

Perché dovresti scegliere un terminale POS mobile? Come ben sai, ormai tutte le piccole e medie imprese devono essere in grado di accettare pagamenti elettronici con carta di debito e di credito, anche in movimento. Operazioni che del resto devono essere rapide, facili e sicure: tutto quello che ti garantiscono i terminali myPOS, dotati di tecnologia wireless, contactless, magstripe e Chip&PIN.

Parliamo di apparecchi autonomi che non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo per funzionare. Incluso nel prezzo ricevi anche una SIM dati gratuita per avere connettività internet completa ovunque ti trovi e la garanzia di rimborso di 30 giorni più 1 anno di garanzia gratuita con la possibilità di estenderla.

Tutto estremamente facile da usare sia per te che per i tuoi clienti, che potranno ricevere direttamente dal dispositivo via email o SMS la loro ricevuta fiscale. Approfitta quindi dello sconto e ottieni il tuo terminale POS mobile a soli 19 euro: l’offerta è a tempo limitato, ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.