Nanoleaf per avere un'illuminazione UNICA, KIT 15 pezzi in sconto

Rendi la tua stanza o la zona gaming straordinaria e invidiata da tutti i tuoi amici con questo epico Starter Kit da 15 pezzi Triangolari di Nanoleaf, perfette per un’atmosfera senza precedenti.

Lo puoi trovare adesso su Amazon con un incredibile sconto del 35% arrivando così a pagarlo solamente 235,57€ risparmiando più di 120€

Se attivi un abbonamento Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.

Rendi unica la tua casa con queste luci targate Nanoleaf

Sicuramente ne avrai sentito già parlare e le avrai viste ma adesso potrai averle anche tu con questo Starter Kit da 15 pezzi triangolari. Usali per creare una vasta gamma di forme e design grazie ai pannelli modulabili. Se stai cercando un upgrade all’avanguardia per l’illuminazione della tua casa è sicuramente un ottimo investimento.

Puoi applicarli sul muro grazie al kit in dotazione o utilizzali su tavoli e superfici piane. Sono facili da installare grazie alle istruzioni fornite nel manuale che ti mostrano come agganciare i connettori tra di loro in modo. Le strisce biadesive, inoltre, ti permettono di attaccarli senza dover utilizzare chiodi e rovinare il muro.

Il modulo di controllo incluso ti consente di controllare tutti i pannelli tramite l’applicazione Nanoleaf, disponibile su iOS e Android. Inoltre puoi utilizzare la tua voce per controllare la luce e chiedere ad Alexa, Google Assistant o Siri di accendere, spegnere e cambiare l’illuminazione quando più preferisci.

Starter Kit da 15 pezzi Triangolari di Nanoleaf

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

