Napoli-Ajax: come seguire il match in live streaming dall'estero

Dopo l’esaltante vittoria degli azzurri all’Amsterdam Arena, per il Napoli è tempo di affrontare nuovamente l’Ajax, questa volta tra le mura amiche del Diego Armando Maradona.

I partenopei, con un cammino di tre vittorie su tre, sono finora i mattatori del girone del girone A che vedono, oltre agli olandesi, anche la presenza di avversari non da poco come le britanniche Liverpool e Rangers.

Per i ragazzi di Luciano Spalletti, il match di questa sera è un’occasione imperdibile non solo per ottenere il pass agli ottavi di finale della Champions League, ma soprattutto per farlo come prima del girone.

Il fischio di inizio di Napoli-Ajax sarà alle ore 18.45 e, oltre alla diretta su Sky Sport Uno, l’evento verrà trasmesso in streaming sui servizi Now, Sky Go e Mediaset Infinity.

Ciò però, non significa che tutti gli abbonati a tali piattaforme potranno accedere alla live: chi si trova all’estero infatti, potrebbe avere problemi in tal senso.

Solo con una VPN infatti è possibile aggirare le limitazioni territoriali e seguire i match di Champions League, con telecronaca in italiano, da parte di chi è fuori dai confini nazionali.

Napoli-Ajax: per gli azzurri basta un pari per raggiungere gli ottavi di Champions League

Perché è necessario affidarsi a una VPN per poter seguire la partita?

A causa di questioni di diritti e copyright, ogni area geografica ha delle emittenti che hanno l’esclusiva per trasmettere le partite di Champions League (o di altre competizioni sportive).

Di fatto, trovandosi all’estero, non è possibile accedere alle piattaforme italiane. Con una VPN però, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano e, avendo a disposizione un abbonamento regolare alle suddette piattaforme, seguire l’evento senza problemi di sorta.

Affinché la partita venga riprodotta senza ritardi, blocchi o fenomeni come il buffering, è necessario affidarsi a una VPN con alte prestazioni.

In tal senso, adottare NordVPN è una delle scelte migliori possibili: si tratta di uno dei provider con standard di sicurezza più elevati, con prestazioni ottimali e, allo stato attuale, risulta anche disponibile con uno sconto a dir poco imperdibile.

