La Nasa assume persone per vivere sulla Luna: stipendio e richieste

Sono i profili destinati a vivere e lavorare sulla Luna, dentro il piano con cui l’agenzia americana punta a costruire una presenza stabile sul suolo lunare e, più avanti, a preparare le missioni umane verso Marte. L’annuncio, arrivato durante un evento aerospaziale al Kennedy Space Center, mette nero su bianco un obiettivo di cui a Washington si parla da anni: non solo tornare sulla Luna, ma restarci.

La nuova selezione della NASA riguarda candidati che, se scelti, entreranno nel corpo astronauti e potranno essere assegnati alle future missioni del programma Artemis, comprese quelle legate alla futura base lunare. Non è, quindi, un normale bando per voli in orbita. Qui si parla di permanenze più lunghe, lavoro scientifico, manutenzione di sistemi delicati e operazioni in un ambiente dove lo spazio per sbagliare è praticamente zero.

“È un momento straordinario per entrare nel corpo astronauti della NASA”, ha detto l’amministratore Jared Isaacman, secondo la comunicazione diffusa dall’agenzia. Le persone selezionate, ha spiegato, “potrebbero camminare sulla Luna, vivere e lavorare alla Moon Base e contribuire ai sistemi che porteranno gli equipaggi verso Marte”. Il tono è istituzionale, ma il messaggio è netto: la prossima generazione non sarà chiamata soltanto a visitare il satellite. Dovrà anche abitarlo, almeno per periodi di lavoro.

Artemis, il piano: ritorno sulla Luna nel 2028 e poi Marte

Il reclutamento rientra nel programma Artemis, con cui gli Stati Uniti puntano a riportare astronauti americani sulla superficie lunare nel 2028, secondo le scadenze indicate dalla dirigenza dell’agenzia. Il percorso, già segnato da rinvii e correzioni tecniche, coinvolge anche partner commerciali come SpaceX e Blue Origin, chiamati a sviluppare strutture, sistemi di trasporto e tecnologie di supporto.

Briefing di addestramento con attrezzature e modellino di habitat, sullo sfondo una simulazione di superficie lunare per missioni Artemis.

L’obiettivo dichiarato della NASA è usare la Luna come banco di prova. Prima i moduli abitativi. Poi le attività sulla superficie. Infine la gestione di risorse e procedure lontano dalla Terra. Solo a quel punto, nei piani dell’agenzia, si potrà pensare davvero a missioni con equipaggio verso Marte. In mezzo ci sono anni di test, contratti industriali e controlli di sicurezza. E una domanda molto concreta: chi sarà in grado di lavorare per mesi in un posto dove non c’è margine per improvvisare?

Pochi posti e migliaia di candidati: addestramento dal 2027

La corsa per diventare astronauta NASA resta una delle più dure al mondo. Dall’inizio del programma spaziale statunitense, negli anni Sessanta, l’agenzia ha scelto appena 370 persone per l’addestramento come candidati astronauti. Oggi, secondo i dati diffusi, il corpo attivo conta 32 astronauti. Numeri minuscoli, quasi spietati, se messi accanto all’interesse che ogni nuovo bando continua a raccogliere.

Nell’ultima finestra di candidatura, aperta nel 2024, si erano presentate oltre 8.000 persone. Alla fine, nel settembre 2025, furono selezionati soltanto 10 candidati. Anche questa volta l’iter sarà lungo: dopo la chiusura delle domande, la NASA valuterà i profili e punta ad arrivare alle scelte definitive nella parte finale del 2027, quando dovrebbe partire l’addestramento.

Scott Tingle, capo astronauta e presidente dell’Astronaut Selection Board al Johnson Space Center di Houston, ha descritto la candidatura come qualcosa che va oltre una normale opportunità di lavoro. “È la possibilità di entrare in una tradizione di esploratori”, ha spiegato, “e di contribuire alle missioni che modelleranno il futuro dell’umanità nello spazio”. Una frase da comunicato, certo. Ma per chi invierà il curriculum entro la scadenza può suonare come una promessa molto concreta.

Requisiti e scadenze: chi può candidarsi alla missione lunare

I requisiti per partecipare alla selezione della NASA sono severi. I candidati devono essere cittadini statunitensi e avere una formazione avanzata in area STEM — scienza, tecnologia, ingegneria o matematica — oppure qualifiche mediche, esperienza come piloti o almeno due anni in un dottorato pertinente. Serve anche un minimo di tre anni di esperienza professionale collegata al settore.

Per i piloti, l’asticella è ancora più alta: sono richieste 750 ore come comandante su jet ad alte prestazioni, oppure 1.500 ore totali su velivoli ad ala fissa, o ancora 1.000 ore su mezzi ad ala rotante. Non basta, insomma, “amare lo spazio”. La missione lunare richiede competenze dimostrabili, tenuta fisica e mentale, capacità di lavorare in squadra e familiarità con sistemi molto complessi.

La finestra per presentare domanda resterà aperta fino alle 23.59 Eastern Time di giovedì 3 dicembre 2026. Poi comincerà la selezione dei dossier, tra colloqui, valutazioni mediche e prove tecniche. Per molti sarà una candidatura diversa da tutte le altre, inviata da una scrivania qualunque — magari a Houston, Seattle o Boston — con una prospettiva fuori scala: lasciare la Terra e diventare, un giorno, uno dei primi abitanti operativi della Luna.