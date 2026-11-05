La NASA fece schiantare un Boeing telecomandato: il test finì in una palla di fuoco

L’obiettivo era capire se un carburante modificato, l’anti-misting kerosene, potesse limitare gli incendi dopo un impatto. Doveva essere una prova sulla sicurezza aerea. Finì invece in una gigantesca palla di fuoco. Ma da quel rogo gli ingegneri ricavarono una mole di dati che nessun test in laboratorio avrebbe mai potuto restituire.

L’idea, detta così, sembrava brutale: prendere un vero aereo di linea, un Boeing 720 ormai destinato ai test, farlo decollare senza nessuno a bordo e guidarlo da terra fino allo schianto. Per la NASA e la FAA, l’ente statunitense per l’aviazione civile, era però il modo più diretto per vedere cosa succede davvero quando in un incidente si rompono i serbatoi e il carburante si disperde.

Il programma faceva parte del Controlled Impact Demonstration, una prova a grandezza naturale organizzata nella base di ricerca della NASA a Edwards, in California. Non si voleva soltanto osservare un incendio. Dentro l’aereo erano stati montati strumenti, sedili, sistemi di ritenuta e manichini da crash test, come in una cabina passeggeri ricostruita per misurare urti, deformazioni e conseguenze sui corpi.

“Serviva un aereo vero, con masse e strutture reali”, avrebbero spiegato poi i tecnici nei rapporti dell’agenzia. Solo così si potevano verificare ipotesi rimaste fino ad allora soprattutto sul tavolo dei laboratori.

Il carburante anti-misting e la promessa di frenare le fiamme dopo l’impatto

Il cuore dell’esperimento era il carburante anti-misting, un kerosene aeronautico modificato con l’aggiunta di un composto chiamato FM-9. L’idea era semplice: ridurre la nebulizzazione del carburante quando i serbatoi si spaccano. Meno goccioline nell’aria, meno vapori infiammabili, minore rischio che le fiamme si propaghino dopo lo schianto.

Un aereo telecomandato si avvicina alla pista nel deserto durante i preparativi di un test di impatto per la sicurezza aerea.

Nei test preliminari, secondo la documentazione della NASA, l’additivo aveva dato risultati incoraggianti. Ma una cosa è una prova controllata, un’altra è un impatto reale: un aereo pesante, ali lacerate, impianti danneggiati, superfici bollenti. Non una simulazione ordinata, insomma. Un crash vero, con tutte le variabili che arrivano insieme e spesso nel modo meno previsto.

Sul Boeing 720 furono caricati circa 76.000 libbre di carburante modificato, cioè oltre 34 tonnellate. La pista era stata preparata con una serie di pali d’acciaio pensati per aprire le ali e far uscire il carburante in modo controllato. Tutto era stato calcolato con precisione. Ma in un test di quelle dimensioni il confine tra progetto e realtà resta sempre molto sottile.

Il test del 1° dicembre 1984 e l’incendio che non doveva esserci

La mattina del 1° dicembre 1984 il Boeing telecomandato decollò senza piloti a bordo e fu guidato verso l’area d’impatto con un sistema di controllo remoto. L’aereo avrebbe dovuto toccare la pista in una posizione utile a danneggiare le ali, rompere i serbatoi e permettere agli strumenti di registrare il comportamento del kerosene anti-misting. Ma l’urto fu più duro, e soprattutto diverso, da quello previsto dagli ingegneri.

Secondo il rapporto tecnico della NASA, il carburante modificato si degradò e si disperse in quantità importanti. A rendere la situazione ancora più critica contribuirono anche fluidi idraulici, parti incandescenti e fonti di calore non del tutto attese. In pochi istanti il velivolo fu avvolto dalle fiamme. La promessa dell’additivo, almeno in quelle condizioni, non resse alla prova.

Le immagini del test, ancora oggi presenti negli archivi dell’agenzia, mostrano l’aereo trasformarsi in una palla di fuoco subito dopo l’impatto. Non era il risultato sperato. I tecnici, però, chiarirono un punto decisivo: le condizioni della prova furono talmente estreme da non rappresentare un incidente dal quale l’aereo avrebbe potuto uscire integro, o comunque “sopravvivere” come struttura. Una precisazione importante, anche se davanti a quel rogo nel deserto suonava poco consolatoria.

Sensori, manichini e cabina distrutta: la lezione lasciata dal Boeing NASA

Il fallimento del carburante anti-misting non rese inutile l’esperimento. Al contrario. Proprio la violenza dell’impatto permise di raccogliere dati rarissimi sul comportamento di un aereo di linea durante uno schianto controllato. La NASA riferì che circa il 97% dei sensori montati su fusoliera, ali, sedili e sistemi di ritenuta funzionò al momento dell’urto. Un risultato tutt’altro che scontato in una scena così distruttiva.

Le informazioni raccolte aiutarono gli ingegneri a studiare la deformazione della struttura, la risposta dei sedili e le sollecitazioni subite dai manichini da crash test nella cabina. Dettagli tecnici, certo. Ma decisivi per capire come migliorare materiali, ancoraggi e interni degli aerei. In quel momento, tra lamiere piegate e strumenti anneriti, il senso della prova cambiò.

Il Boeing 720 della NASA resta così uno dei crash test più noti nella storia dell’aviazione. Era stato pensato per dimostrare che un carburante poteva ridurre gli incendi dopo un impatto. Finì per mostrare i limiti di quella tecnologia. Ma lasciò anche un archivio di misurazioni preziose sulla sicurezza degli aerei, sui danni in cabina e sulla dinamica degli schianti. Non fu la risposta che gli ingegneri cercavano. Fu comunque una lezione.