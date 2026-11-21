La prova è partita in alcune città americane e punta a dare alle famiglie uno strumento più sorvegliato per gli spostamenti di tutti i giorni: scuola, sport, visite. Per ora, però, resta una sperimentazione limitata, seguita con molta cautela.

Il servizio Uber Kids è stato lanciato in forma pilota ad Austin, in Texas, a Nashville, in Tennessee, e a Madison, nel Wisconsin, secondo quanto riportato da TechCrunch e ripreso da Engadget. Non è, almeno per il momento, un debutto su scala nazionale. Uber lo sta provando in poche città, nelle ultime settimane, per capire quanta richiesta ci sia, come funzioni la gestione delle corse e quale sia la risposta di famiglie e autisti.

La società ha già esperienza con i viaggi dei minori grazie a Uber for Teens, il servizio per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Qui, però, la differenza è chiara. Gli adolescenti possono prenotare dal proprio account, se collegato a un profilo famiglia. Per i bambini più piccoli, invece, tutto resta in mano agli adulti. Una linea più prudente, anche nel modo in cui Uber presenta il servizio.

Con Uber Kids, infatti, l’azienda entra in una fascia d’età più delicata, quella dei 10-12 anni, dove autonomia e protezione devono andare insieme. Per questo le regole sono più rigide rispetto a una normale corsa UberX: poche città coinvolte, accesso limitato, procedure fissate in partenza.

Prenotano i genitori, e al pickup devono esserci

Con Uber Kids, la corsa può essere richiesta solo da un genitore o da un tutore legale, tramite il profilo familiare collegato all’account. Il bambino non può prenotare da solo e non può cambiare il viaggio in autonomia. L’adulto resta il riferimento, dall’inizio alla fine.

Un genitore supervisiona il pickup e la salita in auto di un preadolescente, tema al centro del test di Uber Kids.

C’è poi una regola centrale: il genitore o tutore deve essere presente al momento del pickup. In altre parole, l’autista non può far salire il minore se l’adulto non è fisicamente sul posto alla partenza. Serve a verificare identità, destinazione e affidamento del bambino prima che l’auto parta.

Uber prevede anche che un adulto possa salire a bordo insieme al bambino. Possono viaggiare pure altri minori, purché ci sia l’autorizzazione dei rispettivi genitori o tutori. Il caso è semplice: una madre che accompagna due compagni di squadra può usare il servizio se tutte le famiglie hanno dato il via libera. Regole concrete, ma tutt’altro che secondarie.

Video in diretta e corse senza deviazioni

Uno dei punti più importanti di Uber Kids riguarda il controllo durante il tragitto. Come già accade per alcune corse degli adolescenti, genitori e tutori possono vedere un video in diretta dall’interno dell’auto, così da seguire il bambino in tempo reale mentre si sposta.

Uber ha spiegato che gli autisti saranno avvisati quando viene attivata la funzione Live Video. L’accesso al flusso, secondo la società, sarà riservato ai tutori del minore e agli operatori di sicurezza della piattaforma. Non si tratta quindi di un controllo generico, ma di una misura legata a quella corsa e a quel profilo familiare.

Sono previste anche registrazioni audio e video attraverso l’app del conducente. Per partecipare al programma, gli autisti devono abilitare camera e microfono. È un requisito che distingue nettamente queste corse da quelle tradizionali e che porta con sé, inevitabilmente, anche il tema della privacy. Uber, dal canto suo, presenta la tracciabilità come una garanzia in più.

Le corse Uber Kids hanno anche un limite molto preciso: non sono ammessi tragitti con più fermate. Ogni viaggio deve avere una sola destinazione, scelta al momento della prenotazione. Niente deviazioni, niente soste intermedie. Per bambini così piccoli, anche un percorso lineare diventa parte della sicurezza.

Autisti scelti, extra da 7 dollari e futuro ancora incerto

Le richieste di Uber Kids non arrivano a tutti gli autisti della piattaforma. Uber ha deciso di invitare solo conducenti con valutazioni alte, chiedendo loro di completare un breve corso prima di poter accettare queste corse. Una selezione interna, quindi, basata sulla reputazione e sulla disponibilità a usare strumenti di controllo in più.

Per compensare responsabilità e requisiti tecnici, l’azienda riconosce ai driver un extra di 7 dollari rispetto a una normale corsa UberX. È previsto anche un bonus iniziale di 20 dollari per la prima corsa Uber Kids completata. Incentivi contenuti, ma utili per capire quanto interesse ci sia tra gli autisti.

La domanda resta aperta: Uber Kids arriverà anche in altre città? Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su un’estensione oltre Austin, Nashville e Madison. La società, per quanto si sa, sta trattando il programma come un test limitato, senza un calendario pubblico per un eventuale ampliamento.

Il progetto si muove in un settore in cui la mobilità familiare è sempre più richiesta, ma anche molto sensibile. Affidare un bambino di 10 o 12 anni a un’auto prenotata via app richiede fiducia, regole chiare e responsabilità condivise. Uber prova a costruire questa cornice. Saranno famiglie e conducenti, nei prossimi mesi, a dire se regge davvero.