Nascondi il tuo traffico online: ti bastano meno di 2€ al mese

Sicurezza e privacy sono sempre più cruciali, specialmente online. Molti utenti stanno diventando consapevoli dell’impronta digitale e delle informazioni che lasciano navigando nel web. Informazioni che, nel peggiore dei casi, potrebbero finire in mano a malintenzionati, che potrebbero sfruttarle a loro vantaggio. Mascherare le proprie tracce digitali è possibile? Sì: esistono diversi metodi, il più noto dei quali coinvolge l’utilizzo di una VPN.

Il vantaggio delle VPN è proprio la garanzia di anonimato, assicurata da crittografia. Tra le molte VPN disponibili, una buona opzione da tenere in considerazione è PureVPN: i suoi sono tra i server più veloci, oltre che sicuri. PureVPN è anche economica, perché grazie alla promozione attiva potrai risparmiare l’82% di sconto sulla tua prima sottoscrizione. Con meno di 2 euro al mese avrai così accesso a un’esperienza sicura, moderna e veloce.

Perché una VPN è fondamentale online

Mantenere la tua attività online al 100% privata è possibile, come abbiamo visto, grazie a una VPN. L’unico metodo davvero efficace che ti permette di navigare in modo sicuro e anonimo, grazie all’impiego di un tunnel crittografato e una rigorosa politica certificata no-log.

Se cerchi velocità, con PureVPN sei in una botte di ferro: alcuni tra i suoi server, infatti, toccano perfino i 20 Gbps. In più, avrai accesso a una rete globale che include oltre 6.500 server VPN ottimizzati e localizzati in oltre 71 Paesi. Un solo account permette l’accesso a ben dieci dispositivi contemporaneamente, oltre a offrire un ampio range di piattaforme supportate (PC e mobile compresi).

Ricorda che, grazie alla promozione, potrai ottenere subito l’82% di sconto sul piano biennale PureVPN al prezzo di soli 1,93 euro al mese. Un’occasione unica per proteggersi e – al tempo stesso – mantenere assolutamente private le proprie tracce online.

Altri metodi per restare anonimi in rete

Oltre all’impiego di una VPN, ci sono altre azioni che puoi fare per minimizzare il rischio di lasciare tracce dietro di te. La modalità “incognito” del browser rappresenta un buon inizio: non ti garantirà anonimato, ma ti permetterà di nascondere la cronologia di navigazione a coloro che hanno accesso al computer. Un’altra buona norma è controllare le impostazioni della privacy sugli account dei propri social media, ad esempio rendendo private le informazioni sensibili inserite.

Quando navighi in rete ricorda di limitare sempre la quantità di informazioni personali che diffondi e condividi con altri utenti. Ad esempio, evita di fornire indirizzo di casa, e-mail, numero di telefono oppure il tuo nome e cognome reali. Infine, per aggiungere un ulteriore livello di anonimato, utilizza un proxy in combinazione con la tua VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.