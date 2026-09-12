Nascoste all'interno di un menu Apple che molti ignorano, si trovano 10 funzioni che rendono il tuo migliore del nuovo iPhone 18

Sono opzioni nate per chi ha difficoltà visive, uditive o motorie, ma tornano utili a molti utenti già oggi, venerdì 11 settembre 2026: aiutano a leggere meglio lo schermo, a consumare meno batteria e a controllare il telefono con meno passaggi. Non sono veri e propri trucchi nascosti, ma impostazioni che spesso restano lì, dimenticate tra le voci di sistema. Eppure bastano pochi tocchi, da Impostazioni > Accessibilità, per cambiare parecchio il modo in cui si usa l’iPhone.

Una delle funzioni più pratiche è il Face ID con rilevamento dell’attenzione. In sostanza, l’iPhone si sblocca solo se l’utente guarda davvero lo schermo. L’opzione si trova in Accessibilità > Face ID e attenzione e aiuta a evitare sblocchi involontari, per esempio quando il telefono è sul tavolo o viene avvicinato al volto da qualcun altro. Dallo stesso menu si può attivare anche il feedback aptico: una piccola vibrazione quando il riconoscimento facciale o Apple Pay vanno a buon fine.

Un dettaglio minimo, ma comodo quando si paga contactless o si passa un tornello sui mezzi pubblici. Sempre tra le impostazioni utili ci sono gli avvisi visivi. Con “LED flash per avvisi”, in Accessibilità > Audio e contenuti visivi, l’iPhone può segnalare chiamate e notifiche facendo lampeggiare il flash vicino alla fotocamera oppure lo schermo, in base al modello e alla versione di iOS. È una soluzione pratica in riunione, in biblioteca o quando il telefono è appoggiato a faccia in giù.

Chi riceve molti avvisi, però, deve considerare un consumo di batteria un po’ più alto. C’è poi Siri: di solito può non rispondere se l’iPhone è coperto o girato con lo schermo verso il basso. Attivando “Ascolta sempre Ehi Siri” da Accessibilità > Siri, l’assistente vocale resta disponibile anche in questi casi. In cucina, con le mani occupate, o in auto con il telefono sul supporto, la differenza si sente: “Ehi Siri, metti un timer di dieci minuti” diventa davvero un comando senza mani.

Schermo più leggibile: contrasto, trasparenze e indicatori dei comandi

Il tema della leggibilità riguarda soprattutto chi usa spesso l’iPhone all’aperto, sui mezzi o in posti molto illuminati. In Accessibilità > Schermo e dimensioni testo, Apple permette di attivare “Riduci trasparenza” e “Aumenta contrasto”. Sono due impostazioni semplici, ma efficaci: rendono più netta la separazione tra testi, finestre e sfondi. Gli effetti grafici dell’interfaccia possono essere gradevoli, certo, ma non sempre aiutano a leggere bene.

Uno smartphone aperto sulle impostazioni con interruttori, per raccontare le funzioni di accessibilità che semplificano l’uso quotidiano.

Con questi comandi, menu e notifiche risultano più chiari e affaticano meno dopo molte ore di utilizzo. Nello stesso pannello ci sono anche le etichette Sì/No, che aggiungono piccoli segni grafici agli interruttori di iOS. Non bisogna più basarsi solo sul verde o sul grigio per capire se una funzione è attiva: compare anche un indicatore visivo più immediato.

È una modifica discreta, quasi invisibile all’inizio, ma utile per chi distingue con difficoltà i colori o per chi vuole un’interfaccia meno ambigua. Da segnalare anche il controllo volume sempre visibile, presente in alcune versioni recenti di iOS tra le opzioni di Audio e contenuti visivi. Dopo alcune modifiche grafiche introdotte da Apple, il cursore del volume può risultare meno evidente in certe schermate. Renderlo di nuovo più visibile aiuta quando si ascoltano podcast, musica o video con gli auricolari, soprattutto fuori casa.

Gesti rapidi e uso a una mano: scorciatoie per i modelli più grandi

Tra le funzioni meno conosciute c’è “Tocco posteriore”, che si trova in Accessibilità > Tocco > Tocco posteriore. L’iPhone riconosce un doppio o triplo tocco sul retro e può collegarlo a varie azioni: fare uno screenshot, aprire la fotocamera, accendere la torcia, richiamare il Centro di controllo o avviare un comando rapido. Funziona anche con molte cover, anche se la risposta può cambiare in base allo spessore del materiale.

Per chi usa modelli grandi, come gli iPhone Pro Max, l’aiuto più concreto è però “Accesso facilitato”, la modalità pensata per l’uso a una mano. Si attiva da Accessibilità > Tocco e consente di abbassare per qualche istante la parte superiore dello schermo con un gesto sul bordo inferiore. In questo modo pulsanti, barre di ricerca e menu diventano raggiungibili senza cambiare presa. Sembra una funzione secondaria, finché non la si prova in metropolitana, magari con una borsa nell’altra mano.

Le due opzioni possono anche lavorare insieme: si può impostare il doppio tocco sul retro per attivare proprio Accesso facilitato, riducendo ancora i passaggi. È uno di quei casi in cui il menu Accessibilità mostra la sua utilità anche fuori dall’uso per cui era nato: non solo supporto a esigenze specifiche, ma strumenti pratici per fare prima nelle azioni quotidiane.

Audio, batteria e comfort: rumori di sottofondo e limite a 60 FPS

Nel menu Audio e contenuti visivi c’è anche una funzione meno evidente ma interessante: i suoni di sottofondo integrati nell’iPhone. Pioggia, rumore bianco, oceano e altri suoni ambientali possono essere riprodotti senza installare app esterne, anche offline, regolando il volume rispetto agli altri contenuti audio.

C’è chi li usa per concentrarsi e chi per addormentarsi. Se aggiunti al Centro di controllo, si attivano in pochi secondi, senza cercare playlist o applicazioni dedicate. Sul fronte batteria, invece, vale la pena guardare a “Limita frequenza fotogrammi”, disponibile in Accessibilità > Movimento sui modelli con display ProMotion. L’impostazione ferma la frequenza massima dello schermo a 60 FPS, rinunciando alla maggiore fluidità dei pannelli fino a 120 Hz.

In cambio, può ridurre il consumo di energia e contenere un po’ la temperatura durante giochi, video o app pesanti. Non è una scelta adatta a tutti: chi nota molto la fluidità dello schermo potrebbe preferire lasciare tutto com’è. Il punto, però, resta questo: il menu Accessibilità dell’iPhone non riguarda solo condizioni particolari o bisogni specifici. Dentro quelle schermate ci sono strumenti che migliorano lettura, notifiche, comandi rapidi, audio e autonomia. Apple li ha inseriti da tempo, spesso senza metterli troppo in evidenza. Tocca all’utente, con qualche minuto nelle impostazioni, scegliere cosa attivare e cosa lasciare spento.