Hai notato un nastro rosso e bianco sui lampioni? Ecco perché è posizionato lì

Chi guida o parcheggia di sera nei Paesi Bassi può ancora imbattersi in una particolare banda rossa e bianca applicata ai lampioni. Non è una decorazione né un segnale legato a lavori stradali: indica che quel punto luce può essere spento durante alcune ore della notte.

Un’informazione utile soprattutto per chi lascia l’auto in sosta. Una strada illuminata al momento del parcheggio, infatti, potrebbe diventare molto più buia qualche ora dopo, rendendo il veicolo meno visibile agli altri automobilisti.

Cosa significa la banda rossa e bianca sui lampioni

La marcatura rosso-bianca serve a segnalare che il lampione non rimane necessariamente acceso per tutta la notte. È un dettaglio facile da ignorare, ma nasce proprio per avvertire chi utilizza la strada delle possibili variazioni nell’illuminazione pubblica.

La fascia viene generalmente collocata a un’altezza ben visibile sul palo. In alcuni casi può riportare anche un orario, utile per indicare quando è previsto lo spegnimento del punto luce.

Il significato è quindi semplice: una zona che appare perfettamente illuminata in prima serata potrebbe non esserlo più nelle ore successive. Il segnale è stato utilizzato soprattutto nelle strade secondarie e nelle aree residenziali dove l’illuminazione veniva ridotta durante la notte.

Perché il segnale conta soprattutto per le auto parcheggiate

Per chi sta semplicemente attraversando la strada, la presenza della fascia ha un’importanza limitata. Diventa invece più rilevante quando si lascia il veicolo in sosta accanto a un lampione destinato a spegnersi.

Se l’auto rimane parcheggiata in un tratto che durante la notte diventa poco illuminato, può essere necessario renderla adeguatamente visibile utilizzando le luci di posizione o di parcheggio, secondo quanto previsto dalle regole applicabili nel luogo in cui ci si trova.

La questione riguarda soprattutto la sicurezza. Un veicolo fermo in una zona scarsamente illuminata può essere più difficile da individuare, aumentando il rischio di urti da parte di chi sopraggiunge.

Anche le responsabilità possono diventare rilevanti in caso di incidente. Se un mezzo viene lasciato al buio senza essere sufficientemente visibile, le circostanze del parcheggio possono essere considerate nella ricostruzione dell’accaduto. La piccola fascia sul lampione serve quindi anche a ricordare che l’illuminazione presente in quel momento potrebbe non durare per tutta la notte.

Con i lampioni LED il vecchio segnale si vede sempre meno

La banda rossa e bianca risale soprattutto a un periodo in cui l’illuminazione pubblica consumava molto di più. Per contenere i costi energetici, alcuni comuni sceglievano di spegnere determinati lampioni durante le ore con meno traffico, segnalando questa possibilità direttamente sul palo.

Con la diffusione dei lampioni LED, la situazione è progressivamente cambiata. I nuovi sistemi consumano meno energia, durano più a lungo e consentono una gestione più flessibile dell’intensità luminosa. In molti casi, invece di spegnere completamente un punto luce, è possibile semplicemente ridurne la potenza nelle ore notturne.

Nei Paesi Bassi, come in altre zone d’Europa, si stanno inoltre diffondendo sistemi di illuminazione pubblica intelligente capaci di modulare la luce in base agli orari o alle condizioni della strada. Per questo la vecchia marcatura tende a essere meno comune rispetto al passato.

Dove è ancora presente, però, mantiene un significato preciso: avverte che quel lampione potrebbe non restare acceso per tutta la notte. Un particolare apparentemente insignificante, ma che può essere utile conoscere prima di scegliere dove lasciare l’auto.