Naviga al massimo con router Wi-Fi 4G LTE in offerta su Amazon

Spesso e volentieri abbiamo la necessità di avere una connessione solida e stabile quando ci ritroviamo fuori casa, e magari non disponiamo di una connessione sufficientemente stabile da permetterci di lavorare in tranquillità e serenità, a causa di un modem fornito dalla compagnia non estremamente efficiente e prestante. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti il router Wi-Fi 4G LTE in offerta allo straordinario prezzo di soli 49 euro, con uno strabiliante sconto del 29% rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dalla compagnia produttrice.

Router Wi-Fi 4G LTE Tenda: sempre connesso, ovunque ti trovi

Uno dei punti di forza alla base di questo router è ovviamente la connettività: esso infatti ti dà la possibilità di condividere il Wi-Fi tramite 4G ovunque ti trovi, garantendoti una connessione stabile e soprattutto performante. Potrai infatti scaricare fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in download, permettendoti così di lavorare da remoto senza alcun tipo di problema.

Un’altra caratteristica molto interessante alla base di questo router consiste nel fatto che non necessita di alcuna configurazione: una volta acceso per la prima volta potrai infatti navigare sin da subito, accedendo in maniera istantanea alla rete mobile, per mezzo dell’ausilio di una scheda mini SIM da inserire all’interno.

Gran parte degli operatori italiani sono infatti compatibili con questo router, tra cui citiamo rispettivamente TIM, WindTre, Iliad, ho.Mobile, Tiscali, Vodafone, Fastweb, Kena e tanti altri ancora. All’interno della confezione trovi anche un cavo ethernet, che ti permetterà di navigare anche via cavo in totale tranquillità, collegando ad esempio il tuo notebook portatile di lavoro.

In definitiva, a nemmeno 50 euro hai la possibilità di portarti a casa un router davvero efficiente e performante, che potrai utilizzare praticamente dovunque ti trovi per lavorare comodamente in smart working o vedere le tue serie TV o film sulle principali piattaforme di streaming servendoti dei tuoi dispositivi portatili come smartphone, tablet o notebook: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo router Wi-Fi 4G LTE in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.