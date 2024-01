Naviga in sicurezza con Surfshark One: VPN, antivirus e sistema Alert a meno di 3 €/mese

Surfshark One è il servizio più completo e conveniente per massimizzare la sicurezza dei propri dati e dei propri dispositivi quando si naviga online. Il bundle proposto da Surfshark, infatti, mette a disposizione diversi servizi a prezzo scontato.

Per gli utenti che scelgono Surfshark One, infatti, c’è la VPN illimitata, per una connessione senza tracciamento, oltre al sistema antivirus, con protezione in tempo reale da tutto il software potenzialmente danno.

Il bundle è arrivo dal servizio Surfshark Alert che permette all’utente di ricevere avvisi in tempo reale in merito a violazioni di database online che potrebbero aver esposto dati sensibili (carte di pagamento, password e altro ancora.

Con questi tre servizi, Surfshark propone una protezione multi-livello, ideale per garantire un accesso davvero sicuro al web. Il costo del servizio è di 2,89 euro al mese con l’abbonamento biennale con due mesi gratis. C’è anche la possibilità di puntare sull’abbonamento annuale da 3,49 euro al mese. I dettagli completi sono disponibili sul sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark One: tanti servizi in un solo abbonamento

Scegliere Surfshark One, quindi, significa accedere a tanti servizi in un unico abbonamento a prezzo ridotto. Con la VPN è possibile navigare in tranquillità grazie alla protezione garantita dalla crittografia e a una politica no log.

Con l’antivirus si annullano i rischi legati a virus, malware e altri software potenzialmente pericolosi. C’è poi il sistema Alert che può rivelarsi utilissimo, permettendo all’utente di mettere al sicuro i propri dati (ad esempio cambiando le password) in caso di violazione di un database.

Tutti questi servizi, con Surfshark One, sono disponibili con un costo di:

2,89 euro al mese per l’abbonamento di due anno con 2 mesi gratis aggiuntivi

per l’abbonamento di due anno con 2 mesi gratis aggiuntivi 3,49 euro al mese per l’abbonamento di un anno con 2 mesi gratis aggiuntivi

Tutti i dettagli sulla promozione sono accessibili di seguito. Per i nuovi utenti c’è sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

