Navigatore TOMTOM per Camion, Autobus e Furgone: ora lo paghi POCO!

Il navigatore TOMTOM viene ormai considerato roba da boomer, poiché da oltre un decennio gli smartphone fungono anche da questo. C’è l’ottima app integrata di Google Maps e altre app interessanti come Waze. Ciò però per quanto riguarda le automobili, ma non certo per mezzi di dimensioni notevoli e pesanti come può essere un camion, autobus e furgone. Infatti, per questo genere di mezzo il semplice navigatore sullo smartphone spesso non va bene,e rischia di far prendere strade non adatte al caso. Dunque, meglio dotarsi del tradizionale navigatore TOMTOM GO Professional 620, che oggi paghi con uno sconto del 16% che paghi solo 249,99 euro! Oltre alle solite funzioni in vigore da anni su questo dispositivo troverai limitazioni di Altezza e Peso per evitare di prendere strade vietate e la possibilità di connettere il tuo Smartphone. Il display è di 6 pollici per una visione chiara.

Navigatore TOMTOM GO Professional 620: le caratteristiche

Il Navigatore TOMTOM GO Professional 620 offre le mappe dell’Europa per grandi veicoli aggiornate regolarmente: potrai selezionare percorsi appositi per merci pericolose, dimensioni, peso e velocità ottima. Ricevi orari di arrivo precisi in base a traffico e ingorghi e ti aiuta a evitarli! Il Touchscreen da 6″ con supporto magnetico Click-and-Drive, che non lo fa mai cadere. Inoltre, potrai visualizzare con chiarezza le indicazioni nello schermo antiriflesso ad alta luminosità.

Grazie alla connessione col tuo telefono, potrai leggere i messaggi direttamente sul display da 6 pollici e gestire le chiamate in vivavoce direttamente dal navigatore. Il che renderà la tua guida sicura e senza più distrazioni! Trovi tutte le info per veicoli grandi: dove fare rifornimento, riposare e trovare un’officina, 50.000 PDI per veicoli grandi da DKV e ParkyourBus disponibili. Così non dovrai più girare a vuoto alla ricerca di ciò che ti serve durante il tuo viaggio.

Insomma, chi l’ha detto che un navigatore TOMTOM è roba superata? Anche questo dispositivo si è aggiornato alle nuove tecnologie ed esigenze e ora lo paghi solo 249,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.