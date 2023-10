Ti piace andare in modo su percorsi tortuosi? Allora ti serve questo TomTom Rider 50!

Andare in moto su percorsi tortuosi e collinari piace a molti, ma dotarsi di un navigatore che possa anzitempo indicarci la strada può sicuramente aiutare, per conoscere in anticipo le curve che dovremo affrontare e la difficoltà della strada. TomTom Rider 50 è un navigatore Satellitare ideato appositamente per le Moto, con la mappatura delle strade di ben 24 paesi europei, aggiornamenti tramite Wi-Fi, assistenti Siri e Google Now. Inclusi nel prezzo 3 Mesi di Tutor e Autovelox. Oggi lo paghi 239,95 euro con il 7% di sconto!

Navigatore TomTom Rider 50: le caratteristiche

Grazie al Navigatore TomTom Rider 50 scegli il tuo percorso in moto con strade tortuose e collinari. Puoi seleziona il livello di tortuosità e pendenza che preferisci: basso, medio e alto. Così ti porterà nei percorsi che desideri per farti vivere le migliori avventure! Scarica le mappe e il software più recente e sicronizza con facilità percorsi per il tuo TomTom Rider tramite il Wi-Fi. Sarà il navigatore stesso che ti avviserà quando saranno disponibili aggiornamenti.

Con la funzione TomTom Road Trips troverai tutti i percorsi che desideri, anche quelli con panorami mozzafiato che solo l’andare in moto può far godere al 100%! Puoi pianificare un percorso su MyDrive e personalizzare la corsa. Farlo è semplice: seleziona waypoint, scegli il livello di pendenza e tortuosità e un percorso differente per tornare a casa con l’opzione di viaggio di andata e ritorno. Così vivrai in uno stesso viaggio due emozionanti percorsi differenti. E’ compatibile con Siri e Google Now per sbloccare tutte le funzioni vocali del tuo smartphone. Leggerà i messaggi ad alta voce e potrai rispondere, così come per le chiamate. Potrai anche ascoltare la tua musica preferita impostandola sempre a voce!

Dunque, un navigatore tutto-fare, che aumenta le emozioni dei tuoi viaggi in moto ma al contempo li rende più sicuri! Oggi lo paghi 239,95 euro con il 7% di sconto!

