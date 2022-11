NBA in streaming gratis: come vedere i match del 7-8 novembre

Così come affermato da dall’insider Shams Charania tramite tweet e come poi confermato da fonti ufficiali, nella notte italiana tra il 7 e l’8 novembre sarà possibile seguire tutte le partite dell’NBA in streaming gratis.

La lega basket statunitense infatti, ha confermato che i 15 incontri in programma saranno trasmesse in streaming gratuito, per la gioia dei tanti appassionati di questo sport al mondo.

L’eccezionale occasione è collegata all’Election Day relativo alle elezioni mid-term per il rinnovo di Congresso e Senato americano. Si tratta di una scelta dell’NBA per incoraggiare gli statunitensi a recarsi alle urne. Di fatto dunque, sarà possibile seguire in streaming, senza alcun tipo di abbonamento, i seguenti match:

Wizards – Hornets

Rockets – Magic

Thunder – Pistons

Suns – 76ers

Bucks – Hawks

Trail Blazers – Heat

Raptors – Bulls

Celtics – Grizzlies

Knicks – Timberwolves

Nuggets – Spurs

Nets – Mavericks

Kings – Warriors

LA Lakers – Jazz

Cavs – LA Clippers

I match saranno disponibili alla visione attraverso l’app ufficiale dell’NBA. Al di là di un giusto entusiasmo, va però ricordato sempre quanto sia importante utilizzare una VPN per seguire eventi streaming di questa porta in tutta sicurezza.

NBA in streaming gratis? Sì, ma senza dimenticarsi di sicurezza e privacy

Se fino a qualche tempo fa utilizzare una VPN e guardare un evento streaming era pressoché impossibile, oggi è la normalità a patto di scegliere un servizio all’altezza. Soluzioni come NordVPN infatti, pur offrendo il meglio sotto il punto di vista della sicurezza, garantiscono performance degne di tale nome.

Si parla, tra le altre cose, di un’infrastruttura con più di 3.600 server ultra-veloci, abbinati alla tecnologia WireGuard, perfetta per rapporto prestazioni/sicurezza. La severa politica no-log legata a questo provider e l’assistenza, di primissimo livello, sono altri fattori che ne hanno decretato l’enorme successo.

Anche lato costi, si parla di cifre a dir poco interessanti. Grazie all’attuale promozione relativa al Black Friday, nel contesto dell’abbonamento biennale, è possibile risparmiare circa 124 euro.

Si parla infatti del 63% di sconto sul piano da 24 mesi, a cui si aggiunge un omaggio di 3 mesi gratis.

