Nè le foto, nè WhatsApp: cosa si nasconde dietro la cartella "Altro" sul telefono e intasa la memoria

Lì finiscono cache, file temporanei e dati delle app: piccoli accumuli quotidiani che, messi insieme, possono occupare diversi gigabyte. E il telefono rallenta proprio quando servono spazio per aggiornamenti, video o nuove applicazioni.

La voce “Altro” — su alcuni modelli indicata come “Sistema” — è una specie di cassetto tecnico. Il telefono ci mette dentro dati che non rientrano in categorie più chiare. Una parte serve davvero al sistema operativo. Un’altra, invece, arriva da browser, social network, app di streaming, mappe e servizi usati tutti i giorni, spesso senza pensarci.

Il problema è che l’accumulo avviene piano piano. Una pagina web aperta al mattino, una playlist scaricata mesi prima, un’app usata una sola volta durante un viaggio: tutto lascia tracce. Non sempre sono inutili, perché alcuni file aiutano siti e applicazioni ad aprirsi più in fretta. Però, dopo settimane o mesi, la memoria interna può riempirsi anche senza aver salvato nuove foto o nuovi video.

I produttori lo spiegano chiaramente: una parte dei file di Sistema non si può cancellare, perché riguarda funzioni essenziali del telefono. Quella voce, quindi, non scenderà mai a zero. In molti casi, però, si può ridurre parecchio usando gli strumenti già presenti sul dispositivo, senza installare app esterne e senza toccare la galleria personale.

Cache delle app e dati temporanei: cosa si può eliminare senza rischi

La cache delle app è fatta di file temporanei che un’app salva per aprirsi e lavorare più velocemente. Il browser, per esempio, conserva immagini, parti di pagine e altri elementi dei siti visitati, così non deve scaricarli ogni volta da capo. È comodo, soprattutto per i siti usati spesso. Ma con il tempo quei file diventano pesanti.

Una schermata di archiviazione sullo smartphone mentre si valuta come liberare spazio tra cache, file temporanei e dati di sistema.

Cancellare la cache non vuol dire eliminare documenti, foto o chat. Di solito l’app ricrea da sola i file che le servono al prossimo avvio. Diverso, invece, è premere su “cancella dati” o voci simili: lì si possono perdere impostazioni, accessi e contenuti salvati sul telefono. In pratica, dopo l’operazione potrebbe essere necessario fare di nuovo il login.

Il primo controllo va fatto sulle app che occupano più spazio. Spesso il browser è tra i principali responsabili, perché ogni sito visitato lascia piccoli file sul dispositivo. Poi ci sono social, app video, mappe offline e servizi musicali. “Ho liberato diversi gigabyte solo svuotando vecchie cache”, raccontano spesso gli utenti nei forum tecnici. Non succede sempre, ma capita più spesso di quanto si pensi.

Android e iPhone: i percorsi per liberare spazio da Samsung, Pixel e Safari

Su Samsung Galaxy il percorso più comune è Impostazioni > Assistenza dispositivo > Memoria oppure Archiviazione. I nomi possono cambiare leggermente in base alla versione del sistema. Da lì si vede quali categorie occupano più spazio e si può aprire l’elenco delle applicazioni. Scegliendo un’app, su Android compare di solito l’opzione per svuotare la cache: è quella da usare, facendo attenzione a non cancellare tutti i dati dell’app.

Sui telefoni Google Pixel la strada è più semplice: Impostazioni > Spazio di archiviazione. In molti casi entra in gioco anche Files by Google, che segnala file doppi, immagini sfocate, documenti molto grandi e contenuti scaricati da tempo. È uno strumento dell’ecosistema Google e permette di scegliere cosa eliminare passo dopo passo. Nessuna pulizia al buio, se si controllano le proposte prima di confermare.

Su iPhone, invece, Apple gestisce da sola una parte dei file temporanei quando lo spazio inizia a mancare. Per intervenire manualmente su Safari bisogna aprire Impostazioni > App > Safari > Avanzate > Dati dei siti web e poi scegliere Rimuovi tutti i dati dei siti web. In questo modo si cancella la cache di navigazione. Alcuni siti potrebbero chiedere di nuovo l’accesso, ma i contenuti personali del telefono non vengono eliminati.

App inutilizzate, download offline e cleaner pericolosi: le mosse da fare e quelle da evitare

Dopo la cache, conviene guardare alle app inutilizzate. Su iPhone c’è una funzione che rimuove l’app ma conserva documenti e dati, così si può reinstallarla più avanti senza ripartire da zero. È utile per applicazioni usate poche volte l’anno: una mappa stellare, un’app per un evento, un servizio di viaggio. Su Android il principio è simile, anche se le opzioni cambiano a seconda del produttore.

Occhio anche ai download offline. Netflix, Disney+, Spotify, Audible e altre piattaforme permettono di scaricare film, episodi, podcast e brani per usarli senza connessione. Comodo in treno o in aereo. Poi però quei file restano lì, anche quando sono già stati visti o ascoltati. In alcuni casi rimangono sul dispositivo persino dopo la scadenza dell’abbonamento, finché l’utente non li elimina a mano.

Meglio stare alla larga, invece, dalle app che promettono di “pulire tutto” con un solo tocco. Il Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, l’agenzia federale tedesca per la sicurezza informatica, ha più volte invitato alla prudenza sui cosiddetti cleaner di terze parti: dietro alcune applicazioni possono nascondersi adware, spyware o richieste di accesso troppo invasive. Nella maggior parte dei casi bastano gli strumenti già presenti in Android e iOS. Magari sono meno rapidi. Ma almeno si controlla davvero cosa viene cancellato.