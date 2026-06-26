Neanche 5 euro e hai tutta la casa che diventa smart: l’offerta Action che sta andando a ruba

La domotica domestica non è più un lusso riservato a chi investe cifre importanti. Oggi, grazie a dispositivi economici e sempre più diffusi, è possibile trasformare anche i vecchi elettrodomestici in strumenti intelligenti con una spesa minima.
La domotica domestica non è più un lusso riservato a chi investe cifre importanti. Oggi, grazie a dispositivi economici e sempre più diffusi, è possibile trasformare anche i vecchi elettrodomestici in strumenti intelligenti con una spesa minima.
Silvia Dalia
Pubblicato il 26 giu 2026
Neanche 5 euro e hai tutta la casa che diventa smart: l’offerta Action che sta andando a ruba

Un esempio arriva da una delle promozioni più interessanti del momento: una presa smart proposta da Action a un prezzo inferiore ai 5 euro.

Si tratta di una soluzione compatta che permette di controllare da remoto dispositivi elettrici tradizionali, rendendoli di fatto “smart” senza alcuna modifica strutturale all’impianto domestico. L’obiettivo è semplice: offrire automazione e monitoraggio dei consumi anche a chi non vuole affrontare spese elevate.

Come funziona la presa smart economica

Il dispositivo si presenta come una normale presa Schuko, ma integra al suo interno un modulo Wi-Fi che consente la connessione alla rete domestica. Una volta configurata, permette di accendere o spegnere gli apparecchi collegati direttamente dallo smartphone, anche quando si è fuori casa.

La compatibilità con la rete a 2,4 GHz consente un’installazione semplice nella maggior parte delle abitazioni. Basta collegarla alla corrente e sincronizzarla con l’app dedicata per iniziare subito a gestire lampade, ventilatori e piccoli elettrodomestici.

ACTION, la presa Smart a € 5 – Webnews.it

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di monitorare i consumi energetici. La presa è infatti in grado di registrare l’utilizzo elettrico dei dispositivi collegati e mostrare i dati direttamente sull’app.

Questo permette di avere una visione più chiara delle spese domestiche e di individuare eventuali sprechi. In un periodo in cui l’attenzione al risparmio energetico è sempre più alta, si tratta di una funzione particolarmente utile per chi vuole tenere sotto controllo i consumi senza strumenti complessi o costosi.

Un piccolo dispositivo per una casa più efficiente

Nonostante le dimensioni ridotte, la presa intelligente supporta carichi elettrici elevati, rendendola adatta a diversi tipi di utilizzo quotidiano. È inoltre dotata di un pulsante fisico che consente lo spegnimento manuale in caso di necessità, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

La sua forza principale resta però la semplicità: nessuna installazione tecnica, nessun intervento sull’impianto elettrico e nessun investimento importante.

Il prezzo estremamente contenuto, unito alle funzioni di controllo remoto e monitoraggio energetico, rende questo tipo di dispositivo particolarmente appetibile. In molti casi rappresenta il primo passo verso una casa più automatizzata, accessibile anche a chi non ha mai utilizzato sistemi smart.

Secondo le analisi sui dispositivi per la smart home a basso costo, proprio soluzioni di questo tipo stanno contribuendo alla diffusione della domotica di massa, grazie alla loro facilità d’uso e alla compatibilità con le reti domestiche standard .

Con meno di 5 euro è possibile iniziare a rendere la propria abitazione più intelligente e controllata. Una soluzione semplice ma efficace che permette di gestire dispositivi, ridurre gli sprechi e avvicinarsi alla domotica senza barriere economiche, trasformando anche la casa più tradizionale in un ambiente connesso e moderno.

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