Neckband speaker wireless Sony SRS-NS7 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Progettato principalmente per i possessori di televisori Sony BRAVIA XR, l’altoparlante wireless con archetto da collo Sony SRS-NS7 è progettato per offrire un suono surround portatile durante la visione di contenuti Dolby Atmos. Acquistalo su Amazon a soli 239,00€ invece di 299,99€.

Utilizzando l’app 360 Spatial Sound Personalizer e il trasmettitore wireless incluso, la forma delle tue orecchie viene analizzata per personalizzare la tua esperienza audio surround. Quando è completamente configurato, i doppi altoparlanti X-Balanced rivolti verso l’alto e il radiatore passivo funzionano con il software avanzato di Sony per farti sentire come se fossi circondato da altoparlanti Dolby Atmos idealmente posizionati per un’esperienza davvero coinvolgente.

Con il supporto per 360 Reality Audio di Sony, l’altoparlante può circondarti completamente, facendoti sentire come se fossi a un concerto dal vivo. Devi semplicemente associarli a un dispositivo compatibile con Bluetooth e aprire un’app di servizio musicale compatibile con 360 Reality-Audio.

Con il supporto Bluetooth, l’altoparlante SRS-NS7 può essere accoppiato con quasi tutti i dispositivi mobili, come smartphone o tablet. Sony ha progettato l’altoparlante rivolto verso l’alto in modo che chiunque lo indossi possa godere dell’effetto audio surround senza disturbare gli altri. Quindi, a differenza di una tradizionale configurazione con altoparlanti esterni, puoi utilizzare l’SRS-NS7 a tarda notte senza preoccuparti di svegliare nessuno.

Con un microfono con eliminazione dell’eco posizionato in modo preciso e il supporto per la tecnologia multipoint, puoi guardare la TV ma rispondere alle chiamate importanti. Con il multipoint, puoi accoppiare l‘altoparlante da collo con due dispositivi e passare da uno all’altro senza problemi. Quando arriva una chiamata, puoi passare al tuo smartphone. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.