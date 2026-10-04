Negli anni '70 i semi di alcuni alberi andarono sulla Luna: oggi crescono in giardini e piazze sulla Terra

Negli anni Settanta centinaia di semi lasciarono la Terra a bordo di una missione Apollo, per poi tornare e diventare alberi sparsi in diversi luoghi.

È la storia dei cosiddetti Moon Trees, nati da un curioso esperimento legato alla missione Apollo 14. Quei semi viaggiarono nello spazio insieme all’astronauta Stuart Roosa, prima di essere piantati sulla Terra. Oggi rintracciare tutti gli esemplari è diventato quasi un lavoro investigativo.

Apollo 14, i 500 semi e l’idea nata a bordo del Kitty Hawk

La storia dei Moon Trees, gli “alberi della Luna”, comincia nel modulo di comando Kitty Hawk. Mentre Alan Shepard ed Edgar Mitchell scendevano sulla superficie lunare, Stuart Roosa restava in orbita.

Prima di entrare alla NASA, Roosa era stato paracadutista antincendio del Forest Service. Per questo accettò di portare con sé semi scelti di cinque specie, tra cui sicomoro americano, pino loblolly, sequoia, abete di Douglas e liquidambar. L’idea era semplice, quasi da laboratorio di campagna: mandare i semi nello spazio e poi confrontarli con altri rimasti a terra.

“All’epoca non sapevamo ancora bene che cosa potesse accadere agli organismi viventi fuori dall’atmosfera”, ha raccontato Emma Doughty nel podcast scientifico Gardeners of the Galaxy, ricordando che prove simili erano già cominciate con i razzi V2 del dopoguerra.

Dal bicentenario americano ai parchi del mondo, senza un vero archivio

Al rientro di Apollo 14, nel febbraio 1971, i semi lunari furono fatti germogliare e affidati in gran parte al Servizio forestale degli Stati Uniti. Molti alberelli vennero poi distribuiti nel 1976, durante le celebrazioni del bicentenario americano: un dono simbolico a Stati, scuole, municipi, giardini botanici e parchi pubblici.

Da qui, però, la storia diventa meno lineare. Non c’era, almeno secondo le ricostruzioni disponibili, un archivio completo e centrale. Alcuni esemplari finirono nelle capitali statali, altri in istituzioni scientifiche, altri ancora in luoghi più appartati.

La figlia dell’astronauta, Rosemary Roosa, ha raccontato che il padre conservò alcuni semi e che uno degli ultimi fu piantato con lei ad Austin, in Texas, nel cortile della casa di famiglia: “Disse: questo è l’ultimo seme dell’albero della Luna che ho, piantiamolo e vediamo che succede”. Secondo il suo racconto, quel sicomoro americano sarebbe ancora vivo.

La mappa incompleta dei Moon Trees e l’idea di riportarli sulla Luna

Da anni la NASA cerca di ricostruire il percorso dei Moon Trees grazie al lavoro dello scienziato planetario Dave Williams, che ha raccolto segnalazioni, fotografie e documenti locali. L’elenco pubblico dell’agenzia comprende decine di alberi di prima generazione ancora riconosciuti, più di 60 secondo le ricostruzioni citate dalla stessa NASA, ma il numero iniziale resta difficile da verificare.

Alcuni esemplari sarebbero arrivati anche fuori dagli Stati Uniti: ci sono segnalazioni in Brasile, forse in Francia, e nel Regno Unito, dove la Royal Astronomical Society ha cercato tracce degli alberi senza arrivare a una mappa definitiva.

Dopo la morte di Stuart Roosa, nel 1994, Rosemary Roosa ha fondato la Moon Tree Foundation per custodire questa eredità familiare e scientifica. Il suo progetto guarda ancora allo spazio: riportare sulla Luna semi discendenti dagli alberi lunari e, un giorno, piantarli lì. Sarebbe un cerchio che si chiude. O forse che ricomincia.