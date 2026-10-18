Nel 1990 su una stazione spaziale nacquero dei pulcini: quello che accadde dopo la schiusa lasciò i ricercatori senza risposte

Nel 1990, sulla stazione spaziale sovietica Mir, un esperimento riuscì a far nascere piccoli uccelli in orbita, ma ciò che accadde dopo sorprese profondamente i ricercatori.

La nascita di otto pulcini di quaglia giapponese doveva aiutare a capire se allevare animali in microgravità fosse possibile. Gli ostacoli emersi nelle prime ore misero in discussione l’idea di una fattoria spaziale.

22 marzo 1990: la schiusa storica sulla stazione sovietica Mir

Sulla Mir, il laboratorio orbitale dell’Unione Sovietica, l’esperimento con le uova di quaglia giapponese segnò un passaggio importante. Per la prima volta, secondo le ricostruzioni disponibili sulla missione, alcuni vertebrati nacquero fuori dall’atmosfera terrestre. I cosmonauti Anatoly Solovyev e Aleksandr Balandin si ritrovarono davanti otto pulcini vivi, minuscoli, appena usciti dal guscio in un ambiente per il quale nessun animale terrestre è davvero preparato.

L’obiettivo era molto concreto: capire se fosse possibile allevare piccoli volatili nello spazio, avere proteine fresche e dipendere meno dai rifornimenti dalla Terra. Una prospettiva pratica, quasi da fattoria orbitale. Ma già nelle prime ore fu chiaro che la risposta sarebbe stata molto più complicata del previsto.

Microgravità e sopravvivenza: perché i pulcini non riuscirono a orientarsi né a nutrirsi

I pulcini sembravano sani. Almeno all’inizio. Ma la microgravità trasformò i gesti più normali in ostacoli enormi. Senza un “sopra” e un “sotto”, senza il peso del corpo sulle zampe, gli animali cominciarono a fluttuare nella cabina, girando su se stessi senza controllo. Alcuni resoconti li descrivono come fiocchi di neve, sospesi nell’aria e incapaci di stabilizzarsi.

Non era una scena tenera: era un problema biologico immediato. Sulla Terra, un pulcino appena nato poggia le zampe, si orienta, abbassa il capo e becca il cibo. In orbita, invece, ogni movimento lo spingeva via. Si allontanava dal punto d’appoggio, rimbalzava, perdeva la posizione.

I cosmonauti provarono ad aiutarli, avvicinando il cibo e tentando anche di nutrirli a mano. Ma gli animali non riuscirono ad alimentarsi da soli. Secondo i resoconti dell’esperimento, sopravvissero solo pochi giorni. Un esito duro, che mostrò quanto la gravità terrestre sia una presenza silenziosa ma decisiva nello sviluppo animale.

Dalle imbracature alle radiazioni: gli esperimenti successivi e la fine del progetto pollame nello spazio

Negli anni successivi i ricercatori provarono a risolvere il limite più evidente: la mancanza di un appoggio. Nei nuovi test furono usate piccole imbracature e sistemi simili a giubbotti, pensati per fissare i pulcini a una rete o a una superficie, così da permettere loro di raggiungere il cibo senza fluttuare via. Qualcosa migliorò, ma non abbastanza da rendere realistica l’idea di un allevamento in orbita.

Si aprì poi un altro problema, ancora più difficile da controllare: gli effetti delle radiazioni cosmiche sullo sviluppo degli embrioni. Diversi mostrarono anomalie. Gli esemplari arrivati alla crescita, inoltre, non diedero segnali incoraggianti sul piano riproduttivo, compreso lo scarso o nullo interesse per l’accoppiamento.

Il progetto del pollame nello spazio, immaginato come sostegno alimentare per missioni di lunga durata, perse così forza scientifica e pratica. Restarono però dati importanti. Quella schiusa del 1990, breve e problematica, fece capire ai biologi spaziali una cosa essenziale: nascere in orbita non significa, automaticamente, poter vivere in orbita.