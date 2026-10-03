Nel 1991 migliaia di meduse furono spedite in orbita: il problema emerse solo al ritorno

L’esperimento, passato alla storia come quello delle meduse astronauta, serviva a capire gli effetti della microgravità su crescita, equilibrio e orientamento. Un tema che già allora parlava al futuro dei viaggi umani nello spazio.

L’esperimento sulle meduse astronauta nacque nel programma di ricerca biomedica condotto negli anni Novanta con lo Spacelab, il laboratorio pressurizzato dell’Agenzia Spaziale Europea usato in diverse missioni dello Shuttle statunitense. Gli scienziati scelsero giovani esemplari di medusa, legati al ciclo vitale di specie come Aurelia, perché questi animali hanno un sistema sensoriale semplice, ma molto sensibile alla gravità.

L’obiettivo era osservare come un organismo in crescita costruisce i propri riferimenti spaziali quando vengono meno il “su” e il “giù” della Terra. Le meduse si orientano nell’acqua grazie alle statocisti, piccoli organi dell’equilibrio che contengono particelle minerali. Un meccanismo lontano da quello umano, certo, ma con qualche somiglianza con il nostro apparato vestibolare, quello che ci aiuta a stare in piedi e a percepire il movimento.

Prima del lancio, gli esemplari furono sistemati in contenitori pensati per la vita in orbita, con acqua di mare controllata e spazi ridotti. Poi il decollo, i motori, l’ingresso in orbita terrestre bassa. Da quel momento, per gli animali, la gravità non sparì davvero. Cambiò faccia: diventò microgravità, una condizione in cui caduta libera e assenza di peso apparente modificano il comportamento di fluidi e corpi.

Da 2.000 a oltre 60.000: cosa successe durante la missione

Durante la missione, le meduse inviate nello spazio continuarono a svilupparsi e a riprodursi. Il dato che colpì i ricercatori fu netto: dagli esemplari iniziali si arrivò, secondo i resoconti scientifici dell’esperimento, a oltre 60.000 individui. Non fu una crescita improvvisa o misteriosa, ma il risultato del normale sviluppo di organismi giovani che, nelle condizioni controllate dello Spacelab, completarono passaggi delicati della loro vita.

Un contenitore di ricerca con meduse in acqua, simbolo degli esperimenti in microgravità condotti in orbita negli anni ’90.

Quel numero rese il campione molto più ampio e quindi più utile per il confronto con le meduse rimaste sulla Terra. Gli scienziati guardarono soprattutto alla formazione delle statocisti, gli organi dell’equilibrio, e degli statoliti, le piccole strutture che permettono alla medusa di “leggere” la direzione della gravità. In orbita, però, quel segnale era diverso. Più debole. Meno chiaro. Quasi assente.

A quel punto la domanda non era più soltanto se le meduse potessero sopravvivere nello spazio. Potevano farlo, e i numeri lo mostravano. Il nodo era un altro: quegli organismi, nati o cresciuti in microgravità, sarebbero riusciti a comportarsi normalmente una volta tornati sulla Terra? La risposta arrivò dopo il rientro, quando i contenitori furono recuperati e studiati nei laboratori.

Orientamento compromesso: le anomalie viste al ritorno sulla Terra

Una volta riportate sul pianeta, molte meduse nate nello spazio mostrarono difficoltà di orientamento rispetto agli esemplari cresciuti sulla Terra. I loro movimenti erano meno coordinati, con pulsazioni irregolari e traiettorie alterate nell’acqua. Come se il corpo non riuscisse più a interpretare con precisione il richiamo della gravità terrestre. Non era un particolare secondario.

Gli studiosi parlarono di anomalie nel nuoto e nella risposta alla gravità, legate allo sviluppo degli organi sensoriali durante la permanenza in orbita. In sostanza, le meduse avevano costruito il proprio sistema di equilibrio in un ambiente in cui il segnale principale, la gravità, era molto diverso da quello terrestre. Tornate “a casa”, si trovarono davanti a una regola fisica che il loro organismo non aveva imparato fino in fondo.

Secondo le ricostruzioni dei lavori pubblicati dopo le missioni, il punto non era la semplice sopravvivenza, ma la qualità dell’adattamento. Le statocisti potevano essersi formate, sì, ma non sempre in modo adatto al ritorno alla gravità normale. Ed è qui che l’esperimento smise di essere una curiosità biologica e assunse un peso più ampio: crescere nello spazio non significa solo vivere in un ambiente diverso, ma costruire il corpo seguendo riferimenti diversi.

La lezione per il futuro: che cosa dice l’esperimento sulle nascite fuori dalla Terra

A distanza di decenni, l’esperimento delle meduse astronauta resta citato perché pone una domanda scomoda: che cosa accade a un organismo complesso se nasce, o attraversa fasi decisive dello sviluppo, lontano dalla Terra? Per le meduse il problema emerse nell’orientamento. Per gli esseri umani, il discorso toccherebbe ossa, muscoli, sistema nervoso, equilibrio, circolazione e sviluppo embrionale. Un terreno ancora pieno di cautele.

Le agenzie spaziali, dalla Nasa all’Esa, studiano da anni gli effetti della microgravità sugli astronauti adulti: perdita di massa ossea, indebolimento muscolare, alterazioni della vista, adattamenti dell’apparato vestibolare. Ma nascere o crescere nello spazio è un’altra cosa. Non si parla di un corpo già formato che si adatta per qualche mese, ma di un organismo che si sviluppa fin dall’inizio senza i riferimenti terrestri.

Per questo le meduse degli anni Novanta, pur nella loro semplicità, continuano a pesare nel dibattito sui futuri insediamenti lunari o marziani. L’esperimento non dice che la vita fuori dal pianeta sia impossibile. Dice qualcosa di più prudente, e forse più utile: la microgravità può cambiare in profondità i processi di crescita, anche quando un organismo appare vitale e si riproduce. Prima di immaginare generazioni nate nello spazio, bisognerà capire meglio che cosa significhi, per un corpo vivente, imparare la gravità dopo non averla mai conosciuta davvero.