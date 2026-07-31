Le targhe italiane seguono una sequenza apparentemente casuale, ma non tutte le lettere dell’alfabeto possono comparire accanto ai numeri.

Alcuni caratteri vengono esclusi dalla numerazione ordinaria e, anche osservando migliaia di automobili, non sarà possibile trovarli nelle consuete combinazioni. La scelta serve a rendere ogni targa automobilistica più facile da leggere e a limitare gli errori durante controlli, segnalazioni e acquisizioni tramite telecamere.

Quali lettere non compaiono nelle targhe italiane

Le targhe ordinarie delle automobili utilizzano soltanto 22 lettere dell’alfabeto. La sequenza ammessa comprende A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Restano quindi escluse I, O, Q e U, che non vengono impiegate nei quattro spazi alfabetici della numerazione nazionale.

Il formato ordinario è composto da due lettere iniziali, tre cifre centrali e altre due lettere finali. I caratteri avanzano secondo una progressione prestabilita: prima cambia la parte numerica e, una volta esaurita la serie, procede quella alfabetica. Non si tratta quindi di combinazioni scelte liberamente o legate alla provincia di residenza.

Perché alcuni caratteri vengono saltati

La ragione comunemente associata all’esclusione è la necessità di evitare somiglianze visive. La lettera I può essere confusa con il numero 1, mentre O e Q possono ricordare lo zero, soprattutto quando la targa è sporca, ripresa in movimento o osservata da una certa distanza. La U, invece, può risultare poco distinguibile dalla V in determinate condizioni di lettura.

Il regolamento indica con precisione quali lettere sono utilizzabili, ma non accompagna l’elenco con una spiegazione dettagliata per ciascun carattere escluso. Il motivo legato alla leggibilità della targa resta comunque coerente con l’intero sistema, progettato per identificare il veicolo in modo chiaro e ridurre il rischio di interpretazioni ambigue.

La differenza può sembrare minima quando la targa è pulita e immobile. Cambia però quando viene letta di notte, sotto la pioggia, con riflessi sulla superficie oppure attraverso un’immagine poco definita. In queste circostanze, eliminare i caratteri più simili ai numeri o ad altre lettere rende la combinazione alfanumerica più riconoscibile.

Perché la leggibilità è importante nei controlli

La targa deve poter essere letta non soltanto da una persona, ma anche da autovelox, varchi elettronici, sistemi di controllo degli accessi e telecamere impiegate dalle forze dell’ordine. Un singolo carattere interpretato male può portare a verifiche sul veicolo sbagliato o rendere più difficile ricostruire un passaggio.

Proprio per questo sono regolamentati anche il carattere tipografico, le dimensioni, il contrasto tra fondo e simboli e la capacità della superficie di essere visibile in condizioni differenti. I caratteri delle targhe ordinarie sono neri su fondo bianco e vengono realizzati secondo specifiche tecniche uniformi.

Il proprietario deve inoltre mantenere la targa leggibile. Fango, neve, accessori, pellicole o altri elementi non possono impedire di riconoscere correttamente la sequenza. L’esclusione delle quattro lettere riduce una parte delle possibili ambiguità, ma non può compensare una targa sporca o alterata.

Il sistema attuale ha sostituito le vecchie sigle provinciali

In passato la provenienza dell’automobile era immediatamente riconoscibile grazie alla sigla della provincia inserita nella targa. Con l’introduzione della numerazione nazionale, il luogo di immatricolazione ha smesso di determinare la sequenza principale. Le bande laterali europee possono riportare anno e provincia, ma questi elementi non fanno parte del codice necessario per identificare il veicolo.

Le quattro lettere escluse non devono essere confuse con la lettera I presente nella banda blu laterale. In quel caso non si tratta di un carattere della numerazione, ma della sigla internazionale dell’Italia. Per questo una I può essere visibile sulla targa pur non comparendo mai nella combinazione centrale assegnata all’automobile.

Il formato nazionale senza sigla provinciale è stato introdotto nel 1994 e successivamente integrato con le bande blu laterali. I criteri ufficiali sono contenuti nell’Appendice XII all’articolo 257 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, che elenca espressamente le lettere utilizzabili ed esclude, di conseguenza, I, O, Q e U.