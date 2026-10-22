Nell'era della tecnologia continuiamo ad usare i telecomandi: ti sei chiesto il perchè?

Tra assistenti vocali, smartphone e case sempre più connesse, c’è un piccolo oggetto che continua a dominare il salotto senza bisogno di reinventarsi.

Nel 2026, il telecomando a infrarossi resta una presenza abituale nelle case italiane, utilizzato ogni giorno per controllare TV, stereo, climatizzatori e decoder. Eppure, in un mondo dominato da app e dispositivi smart, la sua sopravvivenza non è soltanto una questione di abitudine. Dietro questo successo si nascondono alcuni vantaggi pratici che le tecnologie più moderne non sono ancora riuscite a superare completamente.

Senza rete, hub o pairing: perché il comando diretto vince ancora

Il punto forte del telecomando IR è proprio la sua semplicità. Invia una sequenza di impulsi a infrarossi, il ricevitore del dispositivo la legge e la trasforma in un comando: alzare il volume, cambiare canale, accendere o spegnere. Fine. Non serve la rete di casa, non bisogna creare un account, non c’è nulla da associare. Funziona, a patto che telecomando e ricevitore “si vedano”.

È una differenza non da poco rispetto alla domotica moderna. Un dispositivo Wi-Fi dipende dal router: se la rete si blocca, anche il controllo da app può saltare. I sistemi Zigbee e Z-Wave di solito richiedono un coordinatore o un hub centrale. Thread lavora su una rete mesh, mentre Matter si appoggia comunque a Thread, Wi-Fi o Ethernet. Le tecnologie più nuove offrono più funzioni, certo. Ma chiedono anche una struttura intorno. L’infrarosso, invece, va dritto al punto. È locale, essenziale, quasi spartano. Ed è proprio qui che continua a essere forte.

Dai vecchi stereo ai TV moderni: tutti gli apparecchi che l’IR tiene ancora in vita

C’è poi un altro fatto, spesso dimenticato: in molte case ci sono ancora apparecchi che non sono “smart”, ma rispondono benissimo ai comandi a infrarossi. Un vecchio impianto hi-fi, un lettore DVD, un amplificatore surround, un proiettore o un decoder possono non avere Wi-Fi né porta Ethernet. Eppure funzionano ancora con il loro telecomando originale. “Finché si accende e suona bene, perché cambiarlo?”: è una frase che si sente spesso tra chi conserva componenti audio di qualche anno fa.

L’IR è stato usato per decenni nell’elettronica di consumo, e questa diffusione lunga lo rende ancora utile. In un soggiorno qualunque possono convivere una TV, una soundbar, un set-top box, un climatizzatore, un purificatore d’aria e uno switch HDMI. Non tutti parlano la lingua della casa connessa, ma molti capiscono ancora quella dell’infrarosso. Con strumenti come un IR blaster o con piattaforme di automazione domestica come Home Assistant, questi dispositivi possono anche entrare in sistemi più moderni. Vecchio e nuovo, insieme. Senza buttare apparecchi che fanno ancora il loro lavoro.

Linea di vista e comandi a senso unico: i limiti che restano sul tavolo

Naturalmente il telecomando a infrarossi non è perfetto. Il limite più evidente è la linea di vista: se qualcuno passa davanti alla TV mentre si preme un tasto, il comando può non arrivare. Lo stesso succede con un IR blaster sistemato male, magari nascosto dietro un mobile o puntato nella direzione sbagliata. Dettagli piccoli, ma nella pratica contano.

C’è anche il problema della comunicazione quasi sempre a senso unico. Il telecomando invia il comando, ma di norma non riceve una conferma dal dispositivo. Se si prova ad accendere un climatizzatore, non sempre si può sapere se sia partito davvero. Con i tasti di accensione e spegnimento, poi, può capitare di perdere il filo: si pensa di spegnere la TV, e invece la si accende. I protocolli smart più recenti gestiscono meglio stato, risposte e automazioni complesse. Ma quando serve un comando rapido, economico e locale, l’infrarosso resta una tecnologia difficile da mandare in pensione.