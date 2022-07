NEO GEO Mini in promo su Amazon: approfitta ora del 41% di sconto

E’ arrivata su Amazon la NEO GEO Mini, una console RETRO portatile che ti consentirà di giocare ai titoli classici degli anni 80-90 proprio come se stessi utilizzando un cabinato in una sala giochi. Attualmente in vendita su Amazon ad un prezzo FOLLE: solo 87,89€ invece di 149,99€ , parliamo di oltre 60 euro risparmiati sul prezzo finale d’acquisto.

La cosa che piace di più della NEO GEO Mini è che è autonoma. La console è progettata per essere una versione desktop super minuscola funzionante di un cabinet arcade con un singolo joystick e quattro pulsanti.

Sebbene sia possibile utilizzare una connessione HDMI per riprodurre la sorgente video della la console su uno schermo TV, non è necessario. E poiché hai solo bisogno di una presa USB per far funzionare la console principale, potresti ipoteticamente portarla in viaggio e usarla in auto se ha una presa o una spina USB. Ci sono anche due porte per supportare controller esterni proprietari.

I fan che hanno familiarità con il catalogo NEO GEO saranno sicuramente soddisfatti dei 40 giochi presenti all’interno. All’interno troviamo i classici picchiaduro a scorrimento laterale come Magician Lord, Sengoku 3 e SHMUPS. Ci sono anche 3 giochi Samurai Showdown e molti altri titoli di combattimento 1v1. I giochi picchiaduro occupano più della metà dei giochi inclusi nella Mini ma sono presenti anche i 5 titoli di Metal Slug.

Il catalogo di NEO GEO è vasto e molti di questi titoli di combattimento sono già disponibili sulle piattaforme dell’attuale generazione, ma il piacere di giocare con un mini cabinato è qualcosa che le console come la PS4 non possono sostituire. Non lasciarti scappare questa grande novità e approfitta dello sconto su Amazon del 41%! Non dimenticarti di scegliere la spedizione Prime e scegliere la spedizione in 1 giorno.

