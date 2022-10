Nero come la tempesta, Google Pixel 6 è scontato oggi di quasi 200€ su Amazon

Google lancia su Amazon una interessante offerta per il suo modello “di mezzo” della gamma Pixel 6, con OS con Android 12. Stiamo parlando di Google Pixel 6 5G, sbloccato, con fotocamera da 50 megapixel e obiettivo grandangolare, taglio da 128GB e colore Nero Tempesta, che oggi puoi fare tuo a 483 euro. Si tratta di uno sconto importante di ben 120 euro che porta lo smartphone praticamente al minimo storico su Amazon.

Google Pixel 6, minimo storico su Amazon

Google Pixel 6 è lo smartphone medio della serie Pixel 6 con display fluido fino a 90 Hz da 6,4”. FHD+. Grazie a Google Tensor, il nuovo chip personalizzato, il tuo telefono è veloce, i tuoi giochi sono fluidi e le tue informazioni personali restano al sicuro. Una tecnologia di machine learning incredibilmente intelligente ti aiuta a fare cose che solo Google sa rendere possibili, come tradurre istantaneamente i messaggi e i video anche senza connessione a Internet.

La nuovissima fotocamera Pixel ha sensori più grandi che consentono di acquisire più colori, più dettagli e il 150% di luce in più rispetto a Pixel 5. L’obiettivo ultrawide sul retro, inoltre, ti offre inquadrature ancora più ampie. Grazie al processore di immagini personalizzato di Google Tensor, la nuovissima fotocamera Pixel è in grado di immortalare i momenti più divertenti e le serate sotto le stelle esattamente come li hai vissuti.

Una batteria da 5003 mAh alimenta il Pixel 6: dura tutto il giorno, l’interfaccia reinventata e il display fluido si adattano al modo in cui usi il telefono. La batteria adattiva, infatti, assegna la priorità alle tue app preferite. Si ricarica al 50% in circa 30 minuti, e se serve ricarica anche le tue cuffie. Inoltre, avrai una potente rete 5G e tecnologia Wi-Fi e Bluetooth avanzata. Approfitta della promozione su Amazon e fallo tuo in offerta oggi a 483 euro. Le spedizioni sono gratis.

