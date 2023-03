NERO di TENEBRA: Google Pixel 7 con caricatore è l'OCCASIONE di oggi su Amazon

Google Pixel 7 color nero ossidiana è in sconto su Amazon e oggi puoi accaparrartelo a 599€ con le spedizioni rapide e gratuite garantiti dai servizi Prime. Un’offerta forse non altissima, ma di certo molto invitante per uno degli smartphone migliori attualmente disponibili sul mercato. Realizzato con il 100% di materiali riciclati e una finitura in alluminio opaco, è caratterizzato tra le altre cose da un sistema a doppia fotocamera posteriore, da una batteria 4355 mAh e dalla presenza del potente Chip Titan M2.

Google Pixel 7, sconto dell’11% su Amazon

Con Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro rispetto al modello precedente. Offre funzionalità ancora più utili, esegue i modelli di machine learning di Google con meno potenza e latenza rendendo Pixel più veloce e più utile che mai e realizza foto e video di una qualità mai vista prima su un Pixel. Il display poi è rapido e reattivo da 6,3″, ed è più luminoso del 25% in esterni, anche sotto la luce del sole.

Pixel 7 dispone di protezioni anti-phishing integrate in Android 13 che analizzano le potenziali minacce provenienti da chiamate, messaggi di testo ed e-mail, e di un numero maggiore di protezioni anti-phishing attivate out-of-the-box rispetto agli smartphone dei principali concorrenti. Infatti, solo Messaggi protegge i consumatori da 1,5 miliardi di messaggi di spam al mese. Ogni aspetto di Tensor G2 è stato progettato per migliorare le prestazioni e l’efficienza di Pixel per una durata eccezionale della batteria.

La fotocamera di Pixel 7 realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur. Vai su Amazon, oggi puoi accaparrartelo a 599€ nella versione di colore nero ossidiana, con le spedizioni rapide e gratuite garantiti dai servizi Prime. Un’offerta forse non altissima, ma di certo, lo ribadiamo, molto invitante per uno degli smartphone migliori attualmente disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.