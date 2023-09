Nespresso Krups Vertuo Pop: soddisfa OGNI VOGLIA di caffè senza uscire di casa

Vertuo di Nespresso è una macchina da caffè innovativa progettata per offrire un’ampia gamma di bevande a base di caffè con facilità e convenienza. Questa caffettiera utilizza il sistema Vertuo di Nespresso, che ti permette di preparare diverse misure di tazze di caffè, dall’espresso al caffè lungo, con una semplice pressione di un pulsante.

La macchina si riscalda rapidamente, il che significa che puoi preparare il tuo caffè in pochi secondi. Dopo la preparazione del caffè, la macchina espelle automaticamente la capsula usata in un contenitore separato. Un gioiellino che oggi puoi accaparrarti a soli 76€ su Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Nespresso Krups Vertuo Pop, una bomba di caffè a casa

Il sistema Vertuo di Nespresso utilizza capsule speciali progettate per preparare diverse misure di tazze di caffè. Puoi scegliere tra espresso, doppio espresso, lungo e tazze di caffè ancora più grandi. La macchina utilizza una tecnologia di estrazione centrifuga brevettata da Nespresso per estrarre il caffè in modo uniforme e ricavare un aroma ricco e corposo.

Oltre al caffè, la macchina ti consente di preparare altre bevande come caffè americano, cappuccino, latte macchiato e altro ancora, a seconda delle capsule disponibili. La Vertuo Pop ha un design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi cucina. È disponibile in vari colori vivaci, tra cui il verde menta, che aggiungono un tocco di stile alla tua cucina.

Il serbatoio dell’acqua da 0,56 litri è rimovibile per un facile riempimento e pulizia. La macchina da caffè è estremamente semplice da usare grazie ai pulsanti intuitivi. Puoi personalizzare la lunghezza della bevanda in base alle tue preferenze.

Il prodotto include inoltre un contenitore per le capsule usate che può contenere fino a 10 capsule, in modo da poterle smaltire comodamente. Un gioiellino che oggi puoi accaparrarti a soli 76€ su Amazon. Le spedizioni sono gratis con Prime.

