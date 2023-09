NESSUNO ci crede: questo mouse di LOGITECH costa solamente 10€ su Amazon

Anche tu sei sempre al pc, che sia per lavoro per i tuoi progetti personali? Ma il tuo mouse è troppo vecchio e non ti trovi proprio più bene, vero? Sai, che oggi ti puoi portare a casa il mouse di Logitech a soli 10€, invece di 17,99€. Corri adesso su Amazon, prima che sia troppo tardi e finisca.

Una promo davvero assurda, non si era davvero mai vista, oggi ti puoi portare a casa questo mouse con un bello sconto del 44%. Non aspettare più, aggiungilo al carrello, così al checkout lo troverai già scontato automaticamente dal sito.

Logitech M185 mouse Wireless, 2,4 GHz con mini ricevitore USB, durata batteria di 12 mesi

Un mouse davvero assurdo, di Logitech, dal colore grigio e con tanto di batteria a lunga durata, che ti permetterà di giocare o lavorare senza problemi. Costa davvero niente, corri subito su Amazon!

Con un comodo design sagomato, il mouse wireless ambidestro Logitech è utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra e può offrire più comfort di un touchpad.

Questo mouse USB dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno (2) di durata grazie alla modalità intelligente di inattività.

Il mouse Logitech funziona con PC Windows, Mac o laptop; qualsiasi tipo di computer possiedi oggi o comprerai domani, il mouse sarà compatibile. Collega il piccolo ricevitore USB nano e inizia a lavorare in pochi secondi; offre al tuo mouse wireless per computer una connessione forte e affidabile, fino a 10 m.

Oggi questo mouse di Amazon costa davvero una miseria rispetto a niente. In più oggi con tanto di sconto shock del 44%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.