Nessuno pulisce il filtro dell'aria del frigorifero e rischia di comprometterlo per sempre

Con l’uso di tutti i giorni può saturarsi e lasciare che gli odori degli alimenti si mescolino nel vano frigo. Non è un dettaglio da poco: cipolle, formaggi, avanzi coperti male o contenitori chiusi in fretta possono lasciare odori tenaci. Il filtro serve proprio a contenerli. Quando non funziona più come dovrebbe, lo si capisce subito: basta aprire lo sportello. A volte anche prima, quando il sapore di alcuni cibi sembra diverso.

Il deodorizer del frigorifero ha un compito semplice: trattenere, o almeno ridurre, gli odori interni prodotti dagli alimenti conservati nel frigo. Col tempo, però, il materiale filtrante perde forza. Succede più facilmente nei frigoriferi sempre pieni o usati da famiglie numerose, dove lo sportello si apre e si chiude decine di volte al giorno. Il primo campanello d’allarme è piuttosto chiaro: un odore misto, difficile da collegare a un solo alimento, che resta anche dopo aver buttato via quello che sembrava il responsabile.

Il problema può farsi sentire anche sui cibi più delicati. Burro, latte, dolci o verdure già tagliate assorbono facilmente gli odori del frigorifero e possono diventare meno gradevoli. Questo non vuol dire sempre che il filtro sia da cambiare. In alcuni casi basta pulirlo. Prima, però, bisogna capire che tipo di filtro monta il frigorifero, perché le istruzioni cambiano da marca a marca. Una regola resta valida: il manuale del produttore viene prima di qualsiasi consiglio generico.

Filtro aria frigorifero: dove si trova nei modelli più diffusi

La posizione del filtro aria frigorifero cambia molto da un modello all’altro. LG, nelle sue istruzioni di assistenza, indica spesso filtri collocati nella parte superiore e centrale del vano interno. Whirlpool li segnala di norma nella zona alta del compartimento. Samsung, invece, spiega che in diversi modelli il filtro si trova sul fondo posteriore del vano frigo, mentre in altri è sistemato al centro. Sembrano dettagli minimi, ma fanno la differenza quando si cerca lo sportellino giusto.

Il filtro dell’aria del frigorifero viene estratto per controllo e pulizia, utile per ridurre gli odori nel vano frigo.

Per Frigidaire, marchio del gruppo Electrolux, alcuni filtri sono sistemati dietro la sezione dedicata agli alimenti freschi. Un esempio riportato nei cataloghi ricambi è il PAULTRA Frigidaire Refrigerator Air Filter, compatibile con molti modelli della linea Gallery Side by Side e Professional Side. In ogni caso, prima di rimuovere il pezzo conviene consultare il manuale del frigorifero, il sito ufficiale del produttore o i video di assistenza. Forzare un alloggiamento, magari con un cacciavite usato male, può rompere ganci e cornici in plastica.

Pulizia del filtro: acqua, asciugatura e prodotti da evitare

La pulizia del filtro del frigorifero non è uguale per tutti i modelli. LG, per esempio, avverte di non usare acqua su alcuni suoi filtri aria. Samsung, al contrario, per determinati deodorizers consiglia di immergerli in acqua tiepida fino a quattro ore, poi risciacquarli e lasciarli asciugare completamente prima di rimetterli al loro posto. È qui che si commette uno degli errori più comuni: reinserire il filtro ancora umido. In quel caso i cattivi odori possono aumentare, invece di sparire.

Anche per l’asciugatura le indicazioni cambiano. Samsung e LG prevedono soluzioni diverse a seconda dei modelli: in alcuni casi si può usare un asciugacapelli a bassa temperatura, in altri si può lasciare il filtro alla luce diretta del sole, anche per circa otto ore. Samsung precisa inoltre che i filtri singoli e doppi seguono istruzioni simili, mentre alcune cartucce singole si rimuovono senza cacciavite. Da evitare, secondo l’azienda, i detergenti chimici aggressivi, perché possono rovinare il componente. Una volta asciutto, il filtro va rimontato bene e chiuso correttamente nel suo alloggiamento: una chiusura imperfetta può favorire perdite d’aria e ridurre l’efficacia del sistema.

Quando sostituirlo: scadenze, spie e rimedi temporanei contro gli odori

La frequenza dipende dal modello e da quanto si usa il frigorifero, ma diversi produttori danno indicazioni precise. KitchenAid consiglia la sostituzione del filtro aria ogni sei mesi. Samsung, per alcuni filtri, indica una pulizia ogni sei-dodici mesi e la sostituzione solo quando il componente non fa più il suo lavoro. Electrolux e Frigidaire suggeriscono invece il cambio ogni sei mesi, con modelli dotati di spia filtro che avvisa quando è il momento. Su alcuni Frigidaire Gallery, per esempio, compare una luce rossa con la scritta “Replace Air Filter” nella zona del dispenser dell’acqua.

Chi apre spesso il frigorifero, o conserva alimenti dall’odore forte, dovrebbe controllare il filtro con più attenzione. Cipolle, pesce, formaggi stagionati e contenitori non ermetici ne accelerano la saturazione. In attesa della sostituzione, Whirlpool suggerisce un rimedio provvisorio: una tazza di bicarbonato di sodio in un contenitore basso, da mettere nel vano frigo per aiutare ad assorbire gli odori.

Non è una soluzione definitiva e può richiedere il cambio dopo circa un mese, a seconda delle condizioni interne. E dopo il filtro, meglio non dimenticare il resto: il dispenser dell’acqua andrebbe pulito di norma ogni due mesi, o prima se cambiano sapore e odore dell’acqua. Anche guarnizioni, ripiani e impronte sullo sportello dicono molto sullo stato di manutenzione del frigorifero.