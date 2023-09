Netac ZR 250GB PSSD, 250GB di spazio archiviazione e illuminazione RGB a 27€

Netac ZR 250GB PSSD è un’unità mobile a stato solido (SSD) esterna che offre prestazioni elevate e una capacità di archiviazione affidabile. Questa unità è progettata per essere portatile e offre una serie di vantaggi, tra cui un’interfaccia USB 3.2 Gen 2 ad alta velocità e una sorprendente illuminazione RGB per un tocco di stile. Spunta il coupon con lo sconto del 30% presente sulla pagina del prodotto, e otterrai così il prodotto al prezzo incredibile di soli 27€, incluse le spedizioni via Prime.

Capacità di archiviazione al top con SSD Netac ZR 250GB

Con una capacità di 250GB, questa unità è ideale per archiviare una vasta gamma di dati, tra cui documenti, foto, video e altro ancora. Grazie all’uso di un SSD, questa unità offre prestazioni notevoli con velocità di trasferimento dati fino a 550MB/s. Questo significa che puoi trasferire file grandi in modo rapido e efficiente.

L’unità utilizza l’interfaccia USB 3.2 Gen 2, che è una delle più veloci disponibili. Questo garantisce un collegamento ad alta velocità al tuo computer o dispositivo. Inoltre è compatta e leggera, rendendola perfetta per l’uso in movimento. Puoi portarla con te ovunque tu vada senza problemi.

L’illuminazione RGB aggiunge un tocco di stile all’unità. Puoi personalizzare i colori dell’illuminazione per adattarli al tuo stile o all’ambiente circostante. Questa unità è progettata per essere resistente agli urti, il che significa che è adatta per l’uso in ambienti in cui potrebbe essere soggetta a vibrazioni o movimenti bruschi.

Di fatto, se cerchi un’unità esterna SSD ad alta velocità con una capacità di archiviazione ragionevole, questo SSD Netac ZR 250GB è una solida scelta. Poi a questo prezzo super scontato, diventa quasi un acquisto obbligatorio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.