Netgear GS305, lo switch a 5 porte super sicuro ti costa appena 16€

In occasione dello scorso Consumer Electronic Show 2022 di Las Vegas, NETGEAR ha confermato ancora una volta la propria leadership nel settore dei prodotti e dei servizi per una connessione di livello superiore per la casa, l’ufficio e la gaming experience, aggiudicandosi il CES 2022 Innovation Awards Honoree. Un’esperienza e una qualità che ritroviamo anche in questo switch non gestito Gigabit a 5 porte che ti offre una soluzione ultra semplice, sicura e conveniente per espandere le connessioni di rete a casa o nei piccoli uffici. Il dispositivo lo trovi oggi a un prezzo molto interessante su Amazon a a circa 16€ invece di 22,99, con uno sconto pari al 26%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Netgear GS305 Switch Unmanaged

Lo switch Gigabit a 5 porte NETGEAR è, come anticipato qualche riga sopra, uno switch ideale per la rete di casa o piccoli uffici domestici. Si connette automaticamente al tuo router o modem utilizzando qualsiasi porta. Con il suo case elegante, il funzionamento silenzioso e la configurazione plug-and-play, è perfetto per qualsiasi rete. E’ un dispositivo facilissimo da installare, grazie al suo sistema plug and play basta collegare i dispositivi e il grosso è fatto.

Non è richiesta alcuna configurazione o software. Connessione automatica al router o modem di 4 o 7 connessioni cablate aggiuntive. Progettato in modo da ottimizzare il consumo energetico riducendo i costi di esercizio, mentre il design senza ventola riduce il rumore ovunque si trovi lo switch, rendendolo ideale per gli ambienti sensibili al rumore. Architettura di switching senza blocchi per il massimo throughput alla velocità delle connessioni cablate.

Espandi la tua rete in maniera istantanea e fornisci ai tuoi dispositivi velocità fino a 100 MB o 1, 2,5, 5 e 10 Gigabit, in maniera del tutto automatica.

