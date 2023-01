NETGEAR Switch PoE Plus a 8 porte ad un prezzo FANTASTICO su Amazon

Ottimizza la tua rete domestica o aziendale con lo switch non gestito compatibile Netgear GS308EPP Gigabit PoE+ a 8 porte. Dotato di otto porte Gigabit Ethernet conformi a PoE+ e da 123 W, è progettato per gestire il traffico della tua rete associando telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso. Acquistalo ora su Amazon a soli 118,99€ invece di 139,99€.

La sua capacità di switching di 16 Gb/s aiuta a garantire trasferimenti di dati, mentre il supporto per la segmentazione del traffico VLAN aiuta a proteggere l’accesso per i dispositivi connessi. Basta collegare lo switch al router e utilizzare l’utilità di configurazione basata sul web per eseguire la configurazione. Non sono necessari dispositivi hardware o driver software aggiuntivi.

Altre caratteristiche includono la prioritizzazione del traffico QoS per comunicazioni audio e video ottimizzate e la prevenzione degli attacchi DoS. Il GS308EPP ha un design senza ventola con uno chassis in metallo che gli consente di funzionare silenziosamente quando è montato su un desktop o a parete in modo da non disturbare l’ambiente di lavoro.

Configura fino a 64 VLAN per separare il traffico e le autorizzazioni in diversi gruppi e supporta fino a 128 gruppi multicast, con funzionalità quali IGMP Snooping, limitazione della velocità per l’allocazione della larghezza di banda e priorità del traffico QoS (Quality of Service) per garantire un traffico video e audio fluido. Inoltre, i multicast sconosciuti possono essere bloccati.

Possiede anche una modalità di prevenzione degli attacchi Auto DoS (Denial-of-Service), Storm Control, Port Mirroring e altre funzionalità aiutano a proteggere la tua rete dagli attacchi. Combina fino a due porte utilizzando l’aggregazione dei collegamenti per migliorare la larghezza di banda e supportare connessioni multi-Gig a dispositivi compatibili. Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.