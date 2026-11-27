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Se gestisci un server web basato su NGINX, nelle ultime settimane hai probabilmente sentito parlare di due falle gravissime legate al protocollo HTTP/2 — e se non ne sei ancora al corrente, è il momento di agire. F5, che mantiene il progetto NGINX, ha rilasciato le patch correttive il 18 novembre 2026, ma la notizia continua a rimbalzare sulle testate specializzate ancora oggi, il 26 novembre, perché il rischio è tutt’altro che teorico: entrambe le vulnerabilità permettono l’esecuzione di codice da remoto senza alcuna autenticazione. In questo articolo trovi tutto quello che devi sapere per capire cosa è successo e, soprattutto, cosa fare adesso.

Due CVE critiche nel supporto HTTP/2 di NGINX

Le vulnerabilità identificate sono CVE-2026-123007 e CVE-2026-123633, entrambe classificate come Critical con un punteggio CVSS 4.0 pari a 9.2. Non è una scala da 1 a 100: il massimo è 10, quindi siamo quasi al limite assoluto.

Dal punto di vista tecnico, le due falle sono di natura diversa. CVE-2026-123007 è un difetto di integer underflow nel meccanismo send_window di HTTP/2 — in parole semplici, un errore aritmetico nella gestione della finestra di invio dei dati che un attaccante può sfruttare per corrompere la memoria del processo. CVE-2026-123633, invece, è una use-after-free sulla connessione HTTP/2: il software accede a un’area di memoria già liberata, aprendo la porta a comportamenti arbitrari.

Il risultato pratico di entrambe è identico e devastante: un aggressore non autenticato — cioè senza credenziali, senza account, senza nulla — può eseguire codice arbitrario nel contesto del processo worker di NGINX. E come se non bastasse, Xint ha scoperto anche una vulnerabilità separata nel kernel Linux che può essere concatenata con le falle in NGINX per scalare i privilegi fino a root sull’host.

Quanto è diffuso il problema: dalla nginx vulnerabilità http/2 agli scenari reali

La portata di questa nginx vulnerabilità http/2 è enorme per un motivo preciso: CVE-2026-123007 colpisce ogni versione di NGINX rilasciata dal 2015, inclusi i server che servono solo file statici. Non è necessario avere una configurazione complessa o un’applicazione backend: basta avere HTTP/2 abilitato.

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Tra il 16 ottobre e il 16 novembre 2026, cinque organizzazioni di ricerca indipendenti — Wiz Research, Ikotas Labs, Metnir, Rapid7 e Xint — hanno segnalato a F5, in modo autonomo e coordinato, più vulnerabilità nel software. Il fatto che cinque team diversi abbiano trovato le stesse falle nello stesso arco temporale è un segnale inequivocabile: il codice era vulnerabile in modo strutturale, non per un dettaglio marginale.

Wiz e Xint hanno dichiarato di aver utilizzato analisi del codice assistita dall’intelligenza artificiale nelle proprie ricerche. Xint, in particolare, ha identificato complessivamente cinque vulnerabilità di esecuzione remota non autenticata in NGINX, ciascuna sfruttabile in modo indipendente ma applicabile a configurazioni diverse.

La patch è già disponibile: ecco le versioni sicure

La buona notizia è che F5 ha rilasciato le correzioni il 18 novembre 2026 — lo stesso giorno in cui è stato pubblicato un proof-of-concept funzionante per CVE-2026-123007. Avere un PoC pubblico disponibile significa che chiunque, anche senza competenze avanzate, può tentare di sfruttare la falla. Il margine di tempo per agire si è già ridotto drasticamente.

Le versioni corrette a cui aggiornare sono:

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NGINX 1.30.7 o NGINX 1.31.9 per le installazioni open source

o per le installazioni open source NGINX Plus 37.0.8.1 o NGINX Plus 37.3.0.1 per le versioni commerciali

Se non puoi aggiornare immediatamente, la mitigazione temporanea più efficace è disabilitare il supporto HTTP/2 nella configurazione di NGINX fino a quando non è possibile installare la patch. Non è una soluzione definitiva, ma riduce sensibilmente la superficie d’attacco.

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Al momento della stesura di questo articolo, non sono stati segnalati attacchi confermati in ambiente reale. Questo non significa che il rischio sia basso: significa solo che c’è ancora una finestra di opportunità per mettersi in sicurezza prima che qualcuno la sfruttasse.

La copertura mediatica delle ultime settimane

La notizia ha avuto un’eco crescente nel panorama tech italiano e internazionale. Il 19 novembre 2026, a un giorno dal rilascio delle patch, diverse testate specializzate hanno iniziato a coprire l’evento con titoli che sottolineavano l’urgenza. Il 20 novembre sono arrivati ulteriori approfondimenti tecnici, con analisi più dettagliate delle singole CVE e del loro impatto su configurazioni specifiche. Oggi, 26 novembre 2026, la notizia torna in primo piano perché molte installazioni NGINX in produzione risultano ancora non aggiornate — un dato preoccupante considerando che il PoC è pubblico da oltre una settimana.

La persistenza della notizia nel ciclo informativo è di per sé un indicatore: quando una vulnerabilità continua a essere discussa a distanza di giorni dal rilascio della patch, significa che il tasso di adozione degli aggiornamenti è insufficiente.

Cosa fare adesso, passo dopo passo

Ecco un piano d’azione concreto, in ordine di priorità:

Verifica la versione di NGINX installata con il comando nginx -v su ogni server esposto.

con il comando su ogni server esposto. Aggiorna immediatamente a NGINX 1.30.7, 1.31.9 o alle versioni Plus corrette.

a NGINX 1.30.7, 1.31.9 o alle versioni Plus corrette. Se l’aggiornamento non è possibile nell’immediato, disabilita HTTP/2 rimuovendo o commentando la direttiva http2 nella configurazione e riavviando il servizio.

rimuovendo o commentando la direttiva nella configurazione e riavviando il servizio. Monitora i log di accesso per traffico HTTP/2 anomalo o richieste malformate, come indicazione di tentativi di sfruttamento.

di accesso per traffico HTTP/2 anomalo o richieste malformate, come indicazione di tentativi di sfruttamento. Consulta la documentazione ufficiale di CriticalStart sulle vulnerabilità NGINX HTTP/2 per aggiornamenti tecnici e indicatori di compromissione.

La situazione è seria ma gestibile. Le patch esistono, sono disponibili e l’aggiornamento — in condizioni normali — richiede pochi minuti. Il vero rischio, in questo momento, non è la complessità tecnica della falla: è la procrastinazione. Con un proof-of-concept pubblico e cinque team di ricerca che hanno analizzato il codice in profondità, ogni ora che passa senza aggiornare è un’ora in cui la tua infrastruttura rimane esposta a una delle vulnerabilità più gravi mai scoperte in NGINX.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.