Nike Air Max Bolt, le ICONICHE scarpe sportive sono super scontate su Amazon

Con l’Estate ormai che impazza, inizia anche il periodo delle gite fuori porta, delle giornate all’aperto, dei momenti di relax fatti anche di qualche sana corsettina al parco. E quale migliore momento di questo per acquistare un bel paio di nuove e fiammanti scarpe sportive Nike a partire da sole 71€, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Amazon? Badate bene: queste non sono “semplici” scarpe da sport, ma le mitiche Nike Air Max Bolt.

Più che semplici scarpe da ginnastica: Nike Air a soli 71€

Comode e leggere, ma al contempo robuste, queste scarpe sono perfette per un uso sia quotidiano che a livello sportivo. Più che che scarpe da ginnastica le Nike Air Max Bolt sono delle vere e proprie icone di storia e stile. La rivoluzionaria tecnologia Air ha debuttato nelle scarpe Nike nel 1978. Il 1987 segna il debutto di Air Max 1, primo modello con tecnologia Air visibile nel tallone, che oltre a offrire l’ammortizzazione Air, consente anche di vederla. Da allora, le scarpe Air Max di nuova generazione sono diventate un grande successo sia tra gli atleti che tra i collezionisti. Offrono esclusive combinazioni di colore, leggerezza e ammortizzazione straordinarie.

Ispirate al running, presentano strati esterni pregiati, linee di design ondulate e tanta Air ben visibile. L’intersuola in schiuma aggiunge ammortizzazione e reattività, mentre i materiali leggeri e resistenti ne fanno una scarpa assolutamente indispensabile. Adatte per ogni occasione, in palestra o in giro per la città, queste scarpe ti accompagnano ovunque. E poi sono così belle che le indossi tranquillamente con i jeans, come che con la tuta o dei pantaloncini.

Pensaci, acquistare oggi un bel paio di nuove e fiammanti scarpe a sole 71€ è utopia, specie con le spedizioni veloci e gratuite, in questo caso garantite da Amazon. A maggior ragione quando si “chiamano” Nike. Quindi quello che ti proponiamo oggi è un vero e proprio affare sotto tutti i punti di vista. Perché anche se il prezzo può variare un po’ a seconda de numero del piede e del colore della calzatura, a prezzi simili è praticamente impossibile trovare di meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.