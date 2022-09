Nilox e-bike J5: la bici a pedalata elettrica che non vi aspettavate (-18%)

Lei è raffinata, moderna e potente, ma soprattutto oggi è anche in mega offerta su Amazon. Stiamo parlando della Nilox e-bike J5, una bici a pedalata assistita unisex con ruote da 26 pollici. La potete acquistare sul noto e-commerce a soli 655,47 €, uno sconto molto interessante del 18%. Se state cercando una bici del genere per i vostri spostamenti green in città, non perdete altro tempo, sono rimasti solo pochi pezzi disponibili a questo prezzo.

Nilox e-bike J5: la bici a pedalata assistita affidabile e potente

Nilox è una delle aziende più famose ed affidabili per quanto riguarda la mobilità elettrica su due ruote. Vi elenchiamo quelle che sono le sue specifiche tecniche principali:

Batteria removibile SAMSUNG da 36 V: in modalità assistita potete percorrere fino a 55 km, una delle batterie migliori in circolazione, dopotutto stiamo parlando di Samsung, il suo nome è una garanzia;

da 36 V: in modalità assistita potete percorrere fino a 55 km, una delle batterie migliori in circolazione, dopotutto stiamo parlando di Samsung, il suo nome è una garanzia; Robuste ruote da 26″ e cambio SHIMANO a 6 marce, anche qui un altro grande marchio;

a 6 marce, anche qui un altro grande marchio; Motore BAFANG a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farvi raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Per chi non lo conoscesse, BAFANG costruisce tra i migliori motori elettrici al mondo;

a 3 velocità da 250 W, attivabile dal comando sul manubrio, in grado di farvi raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Per chi non lo conoscesse, BAFANG costruisce tra i migliori motori elettrici al mondo; Nilox J5 misura 172x60x104 cm (Lunghezza x profondità x altezza) e ha un peso totale di 22 kg;

Nilox J5 adotta specifiche tecniche di altissimo livello, adottando sistemi per la sua bici dei migliori marchi al mondo. Acquistare una e-bike di questa azienda significa dormire sogni tranquilli, non abbiate il minimo dubbio sul suo acquisto. Potete acquistare questa strepitosa bici a pedalata assistita su Amazon, con uno sconto del 18% che porta il suo prezzo a soli 655,47 €. Inoltre vi ricordiamo che con Amazon siete in una botte di ferro, infatti avete 30 giorni di tempo dall’acquisto di un prodotto per decidere se effettuare il reso ed essere rimborsati del 100%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.