Ninebot One S2: il monoruota elettrico per eccellenza in super offerta su Amazon

Quando parliamo di mobilità elettrica una delle prime aziende che ci viene in mente è Segway. Questo marchio costruisce quelli che sono tra i monopattini elettrici più famosi, i Ninebot infatti sono molto conosciuti per essere prestanti, affidabili e di qualità. Ma se volete distinguervi dalla massa e ed essere riconosciuti ovunque voi andiate, quello che fa per voi è un monoruota elettrico e questo Ninebot One S2 in super offerta su Amazon a soli 662,75 € è il dispositivo perfetto per voi, stiamo parlando di uno sconto del 17%.

Ninebot One S2: il veicolo del futuro

Questo Ninebot One S2 è robusto e resistente con un peso complessivo di 11.4 Kg, infatti è stato progettato e costruito con i migliori materiali. Inoltre è anche dotato di protezione IP54, una sicurezza in più per poterlo usare su qualsiasi strada voi vogliate.

La batteria al litio di One S2 vi permette di raggiungere una velocità massima di 24 Km/h, ha una potenza di 500W e si ricarica completa in sole 3 ore. L’autonomia è di circa 30 km e la portata massima è di 120 kg. Grazie a lui potete creare un nuovo modo di andare a fare shopping, raggiungere il lavoro o girare per la città ad una velocità quattro volte superiore che a piedi.

Non servono ore di pratica per imparare a guidarlo come un professionista, quindi è più semplice di quanto sembri. Il merito è dei sensori di precisione e del design innovativo, che gli permettono di essere guidato con facilità ed agilità.

Il Ninebot One S2 è dotato di antifurto ed è controllabile tramite l’App con la quale potete bloccare il vostro One S2, regolare il colore delle luci, modificare le impostazioni di sicurezza, aggiornare il firmware e monitorare i dati del veicolo.

Questo è il dispositivo del futuro e oggi lo potete acquistare su Amazon a soli 662,75 €, uno sconto del 17% per potervi portare a casa uno dei monoruota elettrici più affidabili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.