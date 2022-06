Nintendo Switch, blu e rossa FA PAURA e il prezzo è TOP

Hai sempre desiderato la console Nintendo più famosa al mondo? Non deve rimanere più un sassolino nella scarpa, soprattutto ora che è in promozione su Amazon. Se sei interessato la versione blu e rossa la paghi pochissimo.

Ora che arriva l’estate te la porti persino in vacanza o fuori casa per avere sempre un divertimento a portata di mano. Collegati ora sulla pagina per risparmiare il 21% e pagarla appena 261€.

Sai cosa? Se vuoi la paghi anche con finanziamento a Tasso Zero quindi non perdere l’occasione, le spedizioni sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Nintendo Switch a portata di mano: ora o mai più

E’ vero, sul mercato è approdata la versione migliorata ma sai cosa? Da posseditrice di questo modello ti dico che ne vale ancora la pena. Quando siamo in famiglia o quando ho un po’ di tempo libero mi ci metto sempre anche perché con tutti i giochi che escono, hai sempre qualcosa da fare.

Comodissima perché utilizzabile in tre modalità differenti, ha una batteria che di autonomia te ne lascia fuori casa e non ti fa mancare niente. Poi, parliamo della Nintendo Switch quindi ti immedesimi ai massimi livelli grazie ai sensori di movimento.

In che modo la utilizzi:

collegandola alla TV mediante il Dock che trovi in confezione;

con i Joy Con attaccati in modalità portatile;

; con I joy-con staccati o utilizzando il “cane” in confezione nella modalità da tavolo.

Ovviamente si connette a internet e puoi acquistare i giochi direttamente dallo store. Altrimenti infili le cartucce nella parte posteriore come hai sempre fatto anche con gli altri modelli delle console Nintendo. Non hai spazio? Usa una microSD e sei a posto.

Dai, so che la vuoi e allora non perdere tempo. Collegati ora su Amazon e non aspettare un secondo in più, la Nintendo Switch costa appena 261€.

