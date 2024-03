Nintendo Switch custodia Super Mario a soli 15€ su Amazon: assicura la tua CONSOLE

Per i veri appassionati di Mario e della console Nintendo Switch, questa custodia portatile è l’accessorio perfetto per proteggere e trasportare la tua console preferita. Compatibile con sia la Nintendo Switch standard che la nuova Switch OLED, questa graziosa custodia non solo offre una protezione affidabile, ma presenta anche un tocco di stile con spazio per 10 cartucce di giochi. Scopriamo perché questa custodia è un must-have per tutti i fan del mondo di Mario. In più oggi la prendi con pochi euro, visto che grazie allo sconto del 20% su Amazon ti costa appena 15€ incluse le spedizioni via Prime.

Protezione e stile con i colori e i simboli di Mario

La custodia portatile è progettata appositamente per adattarsi alle dimensioni della Nintendo Switch, garantendo una protezione sicura contro urti e graffi. Il design grazioso aggiunge uno stile accattivante, rendendo questa custodia un complemento perfetto per i fan di Mario che vogliono portare la loro console preferita ovunque vadano. La versatilità è fondamentale, e questa custodia è progettata per essere compatibile sia con la Nintendo Switch standard che con la nuova Switch OLED.

Qualunque sia il modello di console che possiedi, questa custodia è pronta a offrire una protezione affidabile. La custodia non si limita solo a proteggere la tua console, ma offre anche spazio per portare con te i tuoi giochi preferiti ovunque tu vada.

Con alloggiamenti specifici per 10 cartucce, avrai sempre la tua libreria di giochi Mario a portata di mano. La chiusura sicura a cerniera mantiene la console al sicuro all’interno della custodia, garantendo che rimanga al suo posto durante il trasporto.

La maniglia di trasporto rende comodo portare la tua Nintendo Switch ovunque tu vada, senza preoccuparti di danni accidentali. Il design della custodia è un omaggio ai personaggi iconici del mondo di Mario. Da Bowser a Yoshi, i fan adoreranno il tocco di stile che questa custodia aggiunge alla loro esperienza di gioco.

Con spazio per 10 cartucce di giochi e un design accattivante, questa custodia offre non solo protezione, ma anche un tocco di personalità per tutti gli appassionati del mondo di Mario. Porta con te la tua console in modo sicuro e alla moda con questa fantastica custodia, grazie allo sconto del 20% su Amazon ti costa appena 15€ incluse le spedizioni via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.