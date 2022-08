Nintendo Switch Lite: la console portatile definitiva è in offerta

La Nintendo Switch Lite è una console creata specificamente per giocare ovunque voi siate, ai titoli unici per Nintendo. Questa console dispone di comandi integrati ed è più compatta e leggera della versione standard. Infatti la Lite non la potrete collegare ad un televisore, ma nasce come console portatile. Credeteci se vi diciamo che è il prodotto perfetto per le vostre vacanze estive. Potete giocare sotto l’ombrellone a mare oppure in treno in viaggio. Oggi la Nintendo Switch Lite è in offerta su Amazon a soli 197,80 €.

La console portatile dell’estate 2022 in offerta su Amazon

Le altre differenze rispetto al modello base sono: un display più piccolo, con diagonale da 5,5″ e nell’assenza dei motori per la vibrazione Rumble HD. La Switch Lite non è dotata dei classici tasti separati presenti sul modello normale, in favore di una più comoda croce che garantisce un miglior controllo dell’azione di gioco. Lei è perfetta per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale con amici e parenti. Per poter utilizzare i titoli che non sono compatibili con la modalità portatile, potete collegare i controller Joy-Con (venduti separatamente) in wireless con Nintendo Switch Lite. Fino a 8 giocatori possono collegare tra di loro le proprie console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo.

Inutile perdere altro tempo, lei è la console portatile definitiva, è leggera e compatta e vi consente di giocare a titoli unici come: Super Mario, Zelda, Animal Crossing e cosi via. Approfittate di questa offerta su Amazon, per poter acquistare la Nintendo Switch Lite a soli 197,80 €. Lei vi terrà compagnia nelle ore più noiose delle vostre giornate. e come dice Amazon: “O soddisfatti o rimborsati”. Ma noi siamo sicuri che non vi pentirete di questa scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.